Минфин подготовил льготы для семей с детьми и промышленников

Также проект закона уточняет возможность применения налоговой льготы при продаже недвижимости для улучшения жилищных условий, сообщает Минфин. Ее планируется расширить на семьи с недееспособными детьми, вне зависимости от их возраста. Сейчас она доступна домохозяйствам с несовершеннолетними детьми. Семьи с двумя и более детьми будут иметь льготу на улучшение жилищных условий, в том числе если ребенок родился после продажи жилья, но до 30 апреля следующего года.