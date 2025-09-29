Минфин подготовил льготы для семей с детьми и промышленников

Минфин подготовил льготы для семей с детьми и промышленниковТакже предлагается изменить правила исчисления имущественных налогов для бизнеса
Минфин России подготовил проект закона, который предусматривает ряд налоговых новаций, сообщил журналистам представитель ведомства. Законопроект разработан для выполнения положений основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики.
Льготы и налоговое администрирование
Отдельные положения направлены на адресную помощь россиянам с детьми, а также участникам СВО и их семьям, сообщает ведомство. Появятся льготы по транспортному и земельному налогам для участников СВО и членов их семей, отмечает Минфин, не приводя деталей по этому механизму.
Кроме того, многодетные родители смогут получить налоговые вычеты по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц, сообщает министерство финансов. Стандартный налоговый вычет на детей будет учитывать доходы налогоплательщика, исчисленные нарастающим итогом с начала года, относящиеся только к основной налоговой базе. Сейчас льготная налоговая ставка применяется в отношении совокупности всех доходов физического лица, которое является налоговым резидентом РФ.
Также проект закона уточняет возможность применения налоговой льготы при продаже недвижимости для улучшения жилищных условий, сообщает Минфин. Ее планируется расширить на семьи с недееспособными детьми, вне зависимости от их возраста. Сейчас она доступна домохозяйствам с несовершеннолетними детьми. Семьи с двумя и более детьми будут иметь льготу на улучшение жилищных условий, в том числе если ребенок родился после продажи жилья, но до 30 апреля следующего года.
Законопроект также меняет порядок налогового администрирования. Для выплаты социальных обязательств и сокращения рисков кассовых разрывов в бюджетной системе РФ закон устанавливает новый срок уплаты налогов. Это должен быть предшествующий рабочий день в случаях, когда последний день срока приходится на выходной.
Еще одно предложенное изменение – отменить обязанность для компаний подавать документы по имущественным налогам. Теперь исчислять транспортный, земельный налог и налог на имущество организаций исходя из кадастровой стоимости будет ФНС, говорится в сообщении Минфина.
Появятся и новации в части предоставления налоговых рассрочек и инвестиционного налогового кредита, отмечает Минфин. Ведомство предлагает уменьшить количество направляемых документов при получении рассрочки и при ее уплате. Также планируется расширить сферу применения рассрочки по уплате налогов для сезонных видов деятельности. Кроме того, с 5 до 10 лет вырастет предельный срок инвестиционного налогового кредита.
Другие изменения
Минфин предлагает освободить от налогообложения доходы от реализации акций и долей участия в уставном капитале российских организаций, которые находятся в собственности налогоплательщика более 5 лет.
Букмекерские конторы будут обязаны исчислять налог на доходы по каждой сумме выигрыша участников азартных игр вне зависимости от его размера, сообщает Минфин. Это касается азартных игр, которые происходят в букмекерской конторе и тотализаторе. Ранее гражданин должен был самостоятельно уплачивать НДФЛ по выигрышам, не превышающим 15 000 руб. Теперь такая обязанность возлагается на букмекерскую контору как налогового агента при любой сумме выигрыша.
Изменения предусмотрены и в части страховых взносов. Так, для организаций в сфере радиоэлектронной промышленности снизится до 0% единый пониженный тариф страховых взносов с выплат работникам сверх единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов (в этом году составляет 2,8 млн руб.). Для таких предприятий уже действует льготный тариф 7,6% в пределах величины базы. Сверх нее в 2025 г. предприниматели платили взносы по льготной ставке 7,6%.
Законопроект освободит от страховых взносов выплаты работникам организаций, индивидуальным предпринимателям, а также лицам, которые проводят частную практику, если они проходят военную службу на СВО. Льгота не зависит от срока действия такого контракта.
Для добывающих компаний при реализации для аффинажа (процесс отделения драгоценных металлов от других, менее ценных элементов) руды, концентратов и других промышленных продуктов, содержащих драгметаллы, предлагается обнулить НДС. Таким образом, добывающие предприятия смогут реализовывать продукцию напрямую аффинажным предприятиям. Это позволит увеличить загрузку производственных мощностей и объем производства инвестиционных драгоценных металлов, сообщает Минфин.
Еще одно изменение расширяет использование федерального инвестиционного налогового вычета (ФИНВ). Теперь его может получить любой участник группы компаний вне зависимости от вида деятельности при условии, что капитальные инвестиции совершает организация, которая соответствует требованиям, утвержденным правительством РФ. Сейчас право на него имеют организации в сфере добычи полезных ископаемых, обрабатывающие производства (кроме выпуска пищевых продуктов, напитков и табачных изделий), компании в сфере электроэнергетики, газоснабжающие организации, гостиницы и общепит, научно-исследовательские, телекоммуникационные и IT-компании.
Также законопроект сохраняет инвестиционный налоговый вычет для естественных монополий и организаций, которые занимаются транспортировкой нефти и нефтепродуктов по системе магистральных трубопроводов, и их дочерних обществ.
Законопроект устанавливает также порядок уплаты налога на прибыль организаций российскими участниками международных групп компаний в размере, который обеспечивает минимальный уровень налогообложения в 15%. Речь идет о холдингах, которые подпадают под новые модельные правила международного налогообложения GloBE (ключевой компонент глобальной реформы Pillar II) с выручкой более 750 млн евро. «Ведомости» писали об этом 23 сентября.
Изменения коснутся и налога на добычу полезных ископаемых. Налоговый вычет по НДПИ будет действовать в отношении железной руды (кроме окисленных железистых кварцитов), добытой на участках недр, расположенных в Оленегорском районе Мурманской области, сообщает Минфин.
Ранее «Ведомости» писали, что в 2026 г. планируется увеличение доходов казны от НДФЛ и НДС. Доходы от НДС вырастут почти на 3 трлн руб. (+17,1%) и составят 17,51 трлн руб. В будущем году увеличение доходов от НДФЛ продолжится (+291,4 млрд руб.) и общая их сумма составит 1,06 трлн руб. после 774,66 млрд, прогнозируемых по итогу 2025 г.
Рост поступлений от НДС обеспечат предложенные Минфином налоговые новации, в том числе повышение его ставки на 2 п. п. до 22%. Кроме того, министерство предлагает расширить контур плательщиков НДС, исчислять и уплачивать его будут обязаны все организации, годовой доход которых превысит 10 млн руб. вместо действующего порога в 60 млн руб. Повышение ставки НДС принесет бюджету около 4,42 трлн руб. за три года, следует из пояснительной записки. В 2026 г. дополнительные поступления составят почти 1,18 трлн руб., в 2027 г. – 1,55 трлн, в 2028 г. – 1,67 трлн, указано в документе. Поступления от налога на прибыль организаций в 2026 г. составят немногим больше 4 трлн руб., к 2028 г. они должны достигнуть 4,75 трлн руб.