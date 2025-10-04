Нефтегазовые доходы бюджета уменьшились почти на четверть в сентябре

Цена отсечения для нефти в рамках бюджетного правила будет снижаться в новом проекте бюджета на $1 в год и к 2030 г. составит $55/барр. Сейчас она установлена на уровне $60/барр. Этот шаг означает возврат к тем принципам, которые были заложены в 2017 г. при подготовке бюджетного правила, отметил Силуанов. Тогда величина отсечки составляла $40/барр. и ежегодно индексировалась на 2%. Министр пояснил, что требования ослабили на период пандемии и введения санкций. При этом действующая цена отсечения больше не «отвечает вызовам времени», а бюджетное правило необходимо донастроить «для минимизации внешних рисков», говорил в мае журналистам глава Минфина.