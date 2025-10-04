Нефтегазовые доходы бюджета уменьшились почти на четверть в сентябре

Нефтегазовые доходы бюджета уменьшились почти на четверть в сентябреМинфин не прогнозирует дополнительных поступлений и в октябре
Нефтегазовые доходы (НГД) российского бюджета в сентябре 2025 г. сократились в годовом выражении на 24,5% и составили 582,5 млрд руб. против 771,9 млрд руб. в сентябре 2024 г., следует из данных Минфина, опубликованных 3 октября. При этом по сравнению с августом показатель вырос на 15,3% (582,5 млрд руб. против 505 млрд руб.). За 9 месяцев с начала года НГД уменьшились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 20,6%, с 8,327 трлн руб. до 6,609 трлн руб.
Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов бюджета будет отрицательным в октябре 2025 г. и составит минус 26,9 млрд руб., следует из сообщения Минфина. Год к году показатель снизился кратно – в октябре 2024 г. он был в области положительных значений и составил 100,4 млрд руб.
В месячном выражении прогноз по дополнительным НГД упал на 4,9 млрд руб. Показатель остается отрицательным с мая 2025 г. Общая сумма от продажи ранее купленных иностранной валюты и золота достигнет 13,9 млрд руб. Операции будут проходить с 7 октября по 7 ноября 2025 г., ежедневно будут реализованы иностранная валюта и золото на сумму 0,6 млрд руб.
Бюджетное правило требует откладывать дополнительные доходы от превышения установленной отметки цены на нефть для покупки валюты и золота, чтобы пополнять ФНБ. Если доходы оказываются ниже плана, валюту продают в размере недостающей суммы. Это позволяет стабилизировать уровень государственных расходов и сглаживает волатильность курса рубля.
В бюджете на 2025 г. доля поступлений от углеводородов запланирована в размере 27,1%, а в следующем году она сократится до 22%, сообщил министр финансов Антон Силуанов на пленарной сессии Московского финансового форума 19 сентября. Он анонсировал дальнейшее снижение зависимости бюджета от нефтегазовых доходов: «Мы говорим о том, что мы должны сделать бюджет более мускулистым, который бы отвечал на любые ограничения, с которыми мы сталкиваемся».
В следующем году Минфин не ожидает получения дополнительных нефтегазовых доходов, следует из проекта бюджета на будущую трехлетку. На 2027 г. прогнозируемый общий объем дополнительных НГД составляет 342,1 млрд руб. На 2028 г. – 782,6 млрд руб., следует из приложения к проекту бюджета.
Цена отсечения для нефти в рамках бюджетного правила будет снижаться в новом проекте бюджета на $1 в год и к 2030 г. составит $55/барр. Сейчас она установлена на уровне $60/барр. Этот шаг означает возврат к тем принципам, которые были заложены в 2017 г. при подготовке бюджетного правила, отметил Силуанов. Тогда величина отсечки составляла $40/барр. и ежегодно индексировалась на 2%. Министр пояснил, что требования ослабили на период пандемии и введения санкций. При этом действующая цена отсечения больше не «отвечает вызовам времени», а бюджетное правило необходимо донастроить «для минимизации внешних рисков», говорил в мае журналистам глава Минфина.
Цена на нефть подвержена неблагоприятной конъюнктуре и падению стоимости сырья, указывало министерство в пояснительной записке к проекту бюджета. Минфин отмечает, что ожидаемые котировки нефти марки Urals скорректированы незначительно – с $56/барр. до $58/барр. по итогам этого года. Минэкономразвития прогнозирует, что в 2026 г. цена составит $59/барр., а в последующие два года – $61/барр. и $65/барр. соответственно. Последние данные Минэка за август говорят о том, что средний уровень цен нефти сорта Urals за август 2025 г. составила $57,55/барр.
Из-за отставания динамики нефтегазовых доходов от плана дефицит федерального бюджета в России в текущем году вырастет до 5,74 трлн руб., следует из проекта бюджета на ближайшую трехлетку. Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в сентябре достиг 677,2 млрд руб. Кроме того более чем в 1,5 раза относительно августа выросли доходы от экспортной пошлины за газ.
Текущая ситуация создает умеренные риски ФНБ и бюджетной системы, считает замдиректора Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО Игбал Гулиев. Ликвидная часть ФНБ составляет около 3 трлн рублей (1,3% ВВП), что представляет минимальный уровень с 2019 г., отмечает эксперт МГИМО. Однако общий объем ФНБ прогнозируется на уровне 13,64 трлн руб. к концу 2025 г. (6,3% ВВП), что обеспечивает достаточный буфер финансовой стабильности, говорит Гулиев.
Динамика дополнительных НГД «абсолютно нормальная и естественная», поскольку речь идет об очень высоковолатильной статье государственного бюджета, которая зависит от мировых цен на энергоносители и мировой конъюнктуры, считает директор центра исследований международной торговли РАНХиГС Александр Кнобель. Минфин может изначально закладывать некий прогноз, но он ожидаемо может не сбыться и к этому надо быть готовыми, добавляет Кнобель.
Так, на сентябрь Минфин прогнозировал, что фактический объем нефтегазовых доходов будет ниже базового месячного уровня уровня на 21 млрд руб., в итоге он получился больше на 7 млрд руб., напоминает эксперт ЦМАКП Эмиль Аблаев.
Задача состоит в стабилизации ненефтегазовых доходов, чтобы волатильность нефтегазовых доходов не подвергала риску государственный бюджет, отмечает Кнобель. Он ожидает дальнейшее ухудшение динамики НГД до конца 2025 г. Текущие показатели отражают нормальное функционирование российской бюджетной системы в условиях волатильности мировых цен на энергоносители, а имеющиеся резервы ФНБ обеспечивают достаточную финансовую устойчивость для прохождения текущего периода пониженной ценовой конъюнктуры, добавляет Гулиев.
Для 2026 г. ожидается цена Urals около $60 за баррель, что отражает умеренно оптимистичные ожидания по восстановлению глобального спроса на энергоносители при сохранении структурных ограничений от санкционной политики, полагает Гулиев. Аблаев говорит, что нефтегазовые поступления бюджета будут близки к актуальному прогнозу Минфина (8,65 трлн руб.) и окажутся в диапазоне 8,5 – 9 трлн руб.