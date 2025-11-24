Глава ФНС раскрыл масштаб дробления бизнеса среди продавцов маркетплейсов

При этом однозначно сказать, что партнеры цифровых платформ редко прибегают к дроблению, нельзя, отметил Егоров. «Если риск имеет максимальную вероятность реализации – 99%, то там показатели [дробления] практически минимальны. Если риск близок, например, к 0,5%, то, чтобы его проанализировать, нужно переработать тонны документов», – пояснил он в разговоре с «Ведомостями».