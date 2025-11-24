Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Экономика /

Глава ФНС раскрыл масштаб дробления бизнеса среди продавцов маркетплейсов

По его словам, доля селлеров с высокими рисками нарушений составляет меньше одного процента
Дарья Мосолкина
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Федеральная налоговая служба (ФНС) видит риски незаконного дробления бизнеса только у 0,3% компаний и ИП, торгующих на маркетплейсах. Об этом глава ведомства Даниил Егоров рассказал в интервью «Ведомостям». Сейчас среди селлеров количество юрлиц и ИП, использующих специальные налоговые режимы, составляет порядка 700 000, уточнил он. Таким образом, ФНС видит риски незаконного дробления чуть более чем у 2000 компаний.

При этом однозначно сказать, что партнеры цифровых платформ редко прибегают к дроблению, нельзя, отметил Егоров. «Если риск имеет максимальную вероятность реализации – 99%, то там показатели [дробления] практически минимальны. Если риск близок, например, к 0,5%, то, чтобы его проанализировать, нужно переработать тонны документов», – пояснил он в разговоре с «Ведомостями».

Вы видите 22% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте