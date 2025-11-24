Бизнес предложил решения проблем с задержками оплаты контрактов госкомпаниями

Бизнес предложил решения проблем с задержками оплаты контрактов госкомпаниямиДеловые объединения просят подготовить директиву правительства о сроках оплаты подрядчикам
Власти стали чаще фиксировать жалобы бизнеса на задержки с оплатой госкомпаний по контрактам в рамках 223-ФЗ (закупки компаний с госучастием, их дочерних обществ, некоторых бюджетных учреждений и унитарных предприятий), сообщили «Ведомостям» представители Корпорации МСП (КМСП) и Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Бизнес, в свою очередь, обсуждал проблему на совместном заседании Координационного совета по взаимодействию крупного бизнеса и субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) с участием Минэкономразвития и КМСП еще в сентябре, рассказали «Ведомостям» два источника, присутствовавших на совещании. По итогам совещания Российский союз промышленников и предпринимателей и «Опора России» подготовили предложения по решению проблемы со сроками оплаты по 223-ФЗ, отметили собеседники.
Количество возбужденных административных дел по неплатежам за прошедший период 2025 г. выросло до 1173 после 980 за весь 2024 год, сообщил «Ведомостям» представитель ФАС. При этом своевременные меры реагирования службы помогают погасить задолженности заказчиков и одновременно служат предупредительной мерой, добавил он.
В 2025 г. КМСП получила в 2,5 раза больше обращений по сравнению с прошлым годом по вопросу неплатежей субъектам МСП по договорам, заключенным в рамках 223-ФЗ, сообщил «Ведомостям» ее представитель. В 2024 г. было 200 обращений на общую сумму 1,5 млрд руб., а в текущем поступило уже 482 обращения почти на 3,6 млрд руб., уточнил собеседник. При этом увеличение числа обращений не означает автоматического увеличения неплатежей, так как такая динамика может быть связана с ростом инициативности МСП в сфере защиты своих интересов.
Предложения бизнеса
Во-первых, бизнес предложил подготовить директиву правительства о семидневных сроках оплаты в рамках контрактов госкомпаний с субъектами МСП, рассказали два источника, присутствовавших на совещании. Сейчас 223-ФЗ уже устанавливает максимальный срок оплаты – семь рабочих дней с момента приемки товара, работ или услуги. При этом предусматривается ряд исключений. Например, другой срок оплаты может установить правительство «в целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства». Также сам заказчик может изменить сроки в положении о закупке по своему усмотрению. Именно последняя оговорка и становится причиной отложенного срока оплаты, говорит один из собеседников.
Во-вторых, бизнес просит продолжить точечную отработку обращений субъектов МСП по фактам задержки платежей совместно с ФАС и с госкомпаниями. В-третьих, предлагается не допускать применения неформализованных черных списков поставщиков. Речь идет о тех субъектах МСП, которые жалуются на невыполнение сроков оплаты со стороны госкомпаний, пояснил источник, присутствовавший на совещании. В отношении таких компаний действует негласный запрет на сотрудничество, добавляет он.
Также бизнес попросил регулятора рассмотреть кейсы при использовании механизма факторинга (позволяет поставщику получить оплату сразу после отгрузки товара, а не ждать срока, установленного заказчиком). В частности, фиксируются случаи, когда в одностороннем порядке банк разрывает факторинговую схему и переносит регресс на поставщика. Такой механизм не дает гарантий для МСП, так как он остается и без оплаты, и без товара, поясняет собеседник.
Еще одно предложение касается альтернативных методов разрешения споров. Например, с помощью процедуры внесудебного урегулирования споров (так называемой медиации), комиссии по этике, арбитража, пояснил источник.
Ранее КМСП обратилась в кабмин с предложением о включении в KPI топ-менеджеров госкомпаний пункта об отсутствии задолженностей перед МСП-поставщиками, рассказал ее руководитель Александр Исаевич на конференции ФАС в сфере закупок в начале октября. Обсуждение такой инициативы подтвердили «Ведомостям» собеседники из деловых объединений и источник, близкий к правительству. По словам источника, близкого к правительству, инициатива находится на межведомственном согласовании.
«Ведомости» отправили запросы представителям госкомпаний – ключевым заказчикам по 223-ФЗ. Представитель ВТБ отметил, что кредитная организация строго исполняет оплату в срок не более семи рабочих дней. «Почта России» также оплачивает услуги в соответствии с условиями контрактов, отметил представитель организации.
С чем связана проблема неплатежей
Крупным компаниям сейчас гораздо выгоднее до последнего оттягивать срок оплаты контракта, чтобы успеть положить эти средства на депозит и получить максимальный процент, говорит исполнительный директор «Опоры России» Андрей Шубин. Особенно это актуально для компаний, которым приходится брать кредит, чтобы хотя бы частично компенсировать нынешние высокие ставки, добавляет он.
Несмотря на то что в законе установлены сроки оплаты, заказчик имеет возможность продлить их, затянув подписание документов о приемке товаров или работ, поясняет Шубин. При этом, по его словам, малый бизнес опасается подавать жалобы или судиться из-за неплатежей, так как заказчики могут не допустить их до участия в будущих закупках. Это, по его мнению, одна из причин, которая тормозит процесс решения проблемы на уровне правительства.
К сожалению, проблема неплатежей по контрактам в рамках 223-ФЗ действительно нарастает – ТПП получает все больше обращений об этом, говорит вице-президент объединения Елена Дыбова. При этом причина не только в том, что заказчик оттягивает оплату из-за высоких ставок по депозитам, – зачастую дело именно в невозможности расплатиться, констатирует она. При этом свои средства не получает не только генеральный подрядчик, но и большое количество субподрядчиков «по всей цепочке», добавляет она.
«Деловая Россия» также фиксирует проблему с платежами по контрактам в рамках 223-ФЗ, говорит зампред делового объединения Антон Данилов-Данильян. Он называет такое поведение крупных заказчиков «обычной практикой» при возникновении экономических сложностей. Сейчас многие крупные компании испытывают проблемы с финансовыми ресурсами и доступом к кредиту, констатирует он.
Ранее проблему признали и в Федеральном казначействе. В середине ноября замглавы ведомства Анна Катамадзе отметила, что решением проблемы могло бы стать ужесточение сроков оплаты контрактов по аналогии с госзакупками. «Проблема в том, что 44-ФЗ это регулирует жестче, а 223-ФЗ дает возможность положением о закупках сроки установить на усмотрение заказчика», – сказала она (цитату приводит «Коммерсантъ»). Но принять такое решение может только Минфин как регулятор, подчеркнула она.
Сейчас порядок исполнения договоров, заключенных по итогам закупок в соответствии с 223-ФЗ, не регулируется, пояснил «Ведомостям» представитель Минфина. В основном он зависит от условий, прописанных в таких договорах, отметил он. При этом сам 223-ФЗ устанавливает предельный срок оплаты – не более семи рабочих дней с даты приемки поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, напомнил представитель министерства. Кроме того, с 1 марта текущего года вступили новые положения КоАПа, которые предусматривают административную ответственность за его нарушение, добавил он.
Включение в KPI руководителей госкорпораций исполнения обязательств по контрактам едва ли окажется эффективной мерой, считает Данилов-Данильян. В текущих макроэкономических условиях для таких компаний их устойчивость и сохранение прибыли значительно важнее огрехов с платежной дисциплиной, убежден он.