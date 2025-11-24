Бизнес предложил решения проблем с задержками оплаты контрактов госкомпаниями

В 2025 г. КМСП получила в 2,5 раза больше обращений по сравнению с прошлым годом по вопросу неплатежей субъектам МСП по договорам, заключенным в рамках 223-ФЗ, сообщил «Ведомостям» ее представитель. В 2024 г. было 200 обращений на общую сумму 1,5 млрд руб., а в текущем поступило уже 482 обращения почти на 3,6 млрд руб., уточнил собеседник. При этом увеличение числа обращений не означает автоматического увеличения неплатежей, так как такая динамика может быть связана с ростом инициативности МСП в сфере защиты своих интересов.