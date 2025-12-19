Газета
Главная / Экономика /

Главные заявления Набиуллиной после снижения ключевой ставки до 16%

Выход экономики из перегрева ожидается в первом полугодии следующего года
Полина Петрусевич
Пресс-служба ЦБ РФ
Пресс-служба ЦБ РФ

Совет директоров Центробанка (ЦБ) на последнем в 2025 г. заседании 19 декабря принял решение снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов (б. п.) до 16% годовых. Это уже пятое подряд снижение ставки, которое прогнозировали большинство опрошенных «Ведомостями» экономистов и представителей бизнеса – 17 из 23. Еще три эксперта ожидали смягчение до 15,5%. Три аналитика ждали или сохранения на уровне 16,5%, или понижения до 16%.

Инфляция и ставка

  • Банк России снизил ключевую ставку до 16% годовых;

  • Инфляция замедляется, в ноябре – быстрее ожиданий ЦБ, в том числе из-за разовых факторов;

  • По недельным данным годовая инфляция опустилась ниже 6%. По итогам года рост цен станет минимальным за пять лет;

  • Показатели устойчивой инфляции в ноябре снизились к 4%, но в среднем за октябрь-ноябрь остаются немного выше, поэтому говорить о стабильном тренде рано;

  • В начале следующего года ожидается временное ускорение инфляции из-за повышения НДС и индексации тарифов. Часть компаний начала закладывать это в цены уже в декабре;

  • Инфляционные ожидания в ноябре-декабре выросли у населения и особенно у бизнеса, что учитывается при решениях по ставке;

  • Дальнейшее смягчение политики будет зависеть от устойчивости инфляции и ожиданий. Снижение ставки не автоматическое, возможны паузы.

Экономика и спрос

  • Экономика возвращается к сбалансированному росту. Выход из перегрева ожидается в первом полугодии следующего года;

  • Рост экономики в IV квартале ускорился по сравнению с предыдущим, в том числе в добыче и обрабатывающей промышленности;

  • Потребительская активность остается высокой и усилилась во втором полугодии, особенно в услугах, общепите и продажах непродовольственных товаров;

  • Дополнительный спрос обеспечили покупки автомобилей перед повышением утилизационного сбора;

  • Опросы предприятий показывают более оптимистичные ожидания спроса, хотя ситуация по отраслям неоднородна.

Набиуллина рассказала о трех возможных решениях по ставке

Экономика / Макроэкономика и бюджет

Инвестиции и рынок труда

  • Инвестиционная активность замедляется, но неравномерно: снижение отмечено в строительстве, транспорте и части добывающих отраслей после рекордных уровней;

  • В то же время по экономике в целом объем инвестиций остается вблизи исторически максимальных значений последних трех лет;

  • За январь-сентябрь инвестиции в основной капитал превысили 26 трлн руб. и в реальном выражении соответствуют уровню прошлого года;

  • Компании планируют более умеренную индексацию заработных плат в следующем году. В отдельных отраслях растет неполная занятость, однако в целом по экономике она остается небольшой;

  • Компании планируют более умеренный рост зарплат. Неполная занятость растет в отдельных отраслях, но, в целом, остается низкой.

Денежно-кредитные условия и сбережения

  • Условия остаются жесткими, но с октября несколько смягчились;

  • Корпоративное кредитование в октябре-ноябре росло высокими темпами; ипотека и автокредиты – умеренно;

  • Рост кредита рассматривается как реакция на смягчение политики, при необходимости ЦБ будет поддерживать достаточную жесткость для сдерживания инфляции;

  • Снижение ставок по депозитам приостановилось, по ряду сроков они выросли, что поддерживает привлекательность рублевых вкладов;

Внешние условия и рубль

  • Цены на основные экспортные товары ниже прогноза ЦБ из-за слабой мировой конъюнктуры и санкций;

  • Несмотря на это, рубль остается крепким. Поддержку курсу оказывают два фактора: действие бюджетного правила и эффекты жесткой денежно-кредитной политики, которая сдерживает импорт и повышает привлекательность рублевых активов;

  • Дополнительное влияние оказывают меры импортозамещения и поддержки отечественных производителей. Краткосрочно на курс рубля влияют геополитические ожидания;

  • Укрепление рубля сохраняет дезинфляционный эффект, хотя он ослабевает.

Риски

  • Проинфляционные риски преобладают на горизонте следующего года;

  • Ключевые из них – жесткость рынка труда и дефицит кадров, рост инфляционных ожиданий на фоне повышения НДС и индексации тарифов, внешние условия (включая цены на нефть), а также динамика кредита;

  • Существенным фактором неопределенности остается геополитика;

  • Одновременно учитывается риск более сильного замедления внутреннего спроса.

