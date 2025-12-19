Главные заявления Набиуллиной после снижения ключевой ставки до 16%Выход экономики из перегрева ожидается в первом полугодии следующего года
Совет директоров Центробанка (ЦБ) на последнем в 2025 г. заседании 19 декабря принял решение снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов (б. п.) до 16% годовых. Это уже пятое подряд снижение ставки, которое прогнозировали большинство опрошенных «Ведомостями» экономистов и представителей бизнеса – 17 из 23. Еще три эксперта ожидали смягчение до 15,5%. Три аналитика ждали или сохранения на уровне 16,5%, или понижения до 16%.
Инфляция и ставка
Банк России снизил ключевую ставку до 16% годовых;
Инфляция замедляется, в ноябре – быстрее ожиданий ЦБ, в том числе из-за разовых факторов;
По недельным данным годовая инфляция опустилась ниже 6%. По итогам года рост цен станет минимальным за пять лет;
Показатели устойчивой инфляции в ноябре снизились к 4%, но в среднем за октябрь-ноябрь остаются немного выше, поэтому говорить о стабильном тренде рано;
В начале следующего года ожидается временное ускорение инфляции из-за повышения НДС и индексации тарифов. Часть компаний начала закладывать это в цены уже в декабре;
Инфляционные ожидания в ноябре-декабре выросли у населения и особенно у бизнеса, что учитывается при решениях по ставке;
Дальнейшее смягчение политики будет зависеть от устойчивости инфляции и ожиданий. Снижение ставки не автоматическое, возможны паузы.
Экономика и спрос
Экономика возвращается к сбалансированному росту. Выход из перегрева ожидается в первом полугодии следующего года;
Рост экономики в IV квартале ускорился по сравнению с предыдущим, в том числе в добыче и обрабатывающей промышленности;
Потребительская активность остается высокой и усилилась во втором полугодии, особенно в услугах, общепите и продажах непродовольственных товаров;
Дополнительный спрос обеспечили покупки автомобилей перед повышением утилизационного сбора;
Опросы предприятий показывают более оптимистичные ожидания спроса, хотя ситуация по отраслям неоднородна.
Инвестиции и рынок труда
Инвестиционная активность замедляется, но неравномерно: снижение отмечено в строительстве, транспорте и части добывающих отраслей после рекордных уровней;
В то же время по экономике в целом объем инвестиций остается вблизи исторически максимальных значений последних трех лет;
За январь-сентябрь инвестиции в основной капитал превысили 26 трлн руб. и в реальном выражении соответствуют уровню прошлого года;
Компании планируют более умеренную индексацию заработных плат в следующем году. В отдельных отраслях растет неполная занятость, однако в целом по экономике она остается небольшой;
Компании планируют более умеренный рост зарплат. Неполная занятость растет в отдельных отраслях, но, в целом, остается низкой.
Денежно-кредитные условия и сбережения
Условия остаются жесткими, но с октября несколько смягчились;
Корпоративное кредитование в октябре-ноябре росло высокими темпами; ипотека и автокредиты – умеренно;
Рост кредита рассматривается как реакция на смягчение политики, при необходимости ЦБ будет поддерживать достаточную жесткость для сдерживания инфляции;
Снижение ставок по депозитам приостановилось, по ряду сроков они выросли, что поддерживает привлекательность рублевых вкладов;
Внешние условия и рубль
Цены на основные экспортные товары ниже прогноза ЦБ из-за слабой мировой конъюнктуры и санкций;
Несмотря на это, рубль остается крепким. Поддержку курсу оказывают два фактора: действие бюджетного правила и эффекты жесткой денежно-кредитной политики, которая сдерживает импорт и повышает привлекательность рублевых активов;
Дополнительное влияние оказывают меры импортозамещения и поддержки отечественных производителей. Краткосрочно на курс рубля влияют геополитические ожидания;
Укрепление рубля сохраняет дезинфляционный эффект, хотя он ослабевает.
Риски
Проинфляционные риски преобладают на горизонте следующего года;
Ключевые из них – жесткость рынка труда и дефицит кадров, рост инфляционных ожиданий на фоне повышения НДС и индексации тарифов, внешние условия (включая цены на нефть), а также динамика кредита;
Существенным фактором неопределенности остается геополитика;
Одновременно учитывается риск более сильного замедления внутреннего спроса.