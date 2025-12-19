Главные заявления Набиуллиной после снижения ключевой ставки до 16%

Совет директоров Центробанка (ЦБ) на последнем в 2025 г. заседании 19 декабря принял решение снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов (б. п.) до 16% годовых. Это уже пятое подряд снижение ставки, которое прогнозировали большинство опрошенных «Ведомостями» экономистов и представителей бизнеса – 17 из 23. Еще три эксперта ожидали смягчение до 15,5%. Три аналитика ждали или сохранения на уровне 16,5%, или понижения до 16%.