Как КНР отреагирует на изгнание из портов Панамского канала под влиянием США

Как КНР отреагирует на изгнание из портов Панамского канала под влиянием СШАСуд в Панаме лишил гонконгский холдинг прав на управление ими
Президент Панамы Хосе Рауль Мулино заявил, что два порта по обе стороны Панамского канала продолжат работать в обычном режиме после решения Верховного суда страны об аннулировании прав на их управление гонконгским холдингом CK Hutchison Holdings (принадлежит миллиардеру Ли Кашину). Как сообщило морское управление Панамы 30 января, временное управление этими гаванями на себя возьмет датская судоходная компания Maersk (ее оператор – APM Terminals). Ожидается, что позже будет объявлен тендер с новыми условиями лицензии, что, возможно, приведет к разделению управления портами.
Согласно решению суда, концессионный контракт с CK Hutchison от 1997 г., на основании чего через свою «дочку» Panama Ports Company (PPC) он управлял портами Бальбоа и Кристобаль, был признан неконституционным. Решение суда было основано на иске генерального контролера Панамы Анеля Флореса, который нашел нарушения при аудите контракта, который был перезаключен в 2021 г. еще на 25 лет. Портал Axios пишет, что иск был подан по настоянию администрации президента США Дональда Трампа, который с момента возвращения в Белый дом требовал «вернуть канал под контроль США». Флорес апеллировал недополученной суммой около $1 млрд, но гонконгский холдинг отрицал нарушения и говорил о своих инвестициях в $1,8 млрд в инфраструктуру портов.
В Белом доме, согласно Axios, расценивают случившееся как свою «большую победу». Гонконгский адвокат Дэвид Ман Квок-Лёнг тоже считает, что «американцы заставили Панаму» прийти к такому решению. С его точки зрения, вердикт юридически трудно объяснить: при реальных выявлениях нарушений суд мог потребовать компенсацию за них, но не расторгать договор.
В PPC считают, что вынесенное решение «не имеет правовых оснований» и ставит под угрозу благополучие тысяч панамских семей. Компания оставляет за собой право на судебные разбирательства, что, согласно приведенным газетой South China Morning Post оценкам юристов, почти не имеет перспектив.
Официальный представитель МИДа Го Цзякунь, согласно агентству «Синьхуа», пообещал, что Китай «примет все необходимые меры для защиты законных прав и интересов» своих компаний. Судя по всему, PPC не имеет возможностей обжаловать решение Верховного суда, а только может запросить разъяснения, что лишь отсрочит прекращение действия контракта.
Видимо, в новых условиях у CK Hutchison не будет права и завершить сделку о продаже портов американскому фонду BlackRock и группе MSC, о чем весной 2025 г. была достигнута предварительная договоренность. Властям КНР, впрочем, не нравились те условия сделки, и они запустили расследование. Подразумевалось, что CK Hutchison за $22,8 млрд уступит как 90% в PPC, так и 80% в дочерней компании, управляющей другими 43 портами в 23 странах в Европе, Африке, на Ближнем Востоке, в Австралии и Юго-Восточной Азии (но не в Китае). Агентство Bloomberg писало, что власти Китая настаивали как минимум на том, чтобы CK Hutchison переформатировал продажу своего глобального портфеля так, чтобы у государственной COSCO оказались бы крупные доли в африканских портах.
Через Панамский канал проходит около 40% американских морских перевозок контейнеров и 5% от всех в мире. Канал обслуживает суда 170 стран.
Трамп еще с декабря 2024 г. стал требовать возвращения Панамского канала «под контроль США», и с 2025 г. их власти начали вести переговоры с властями Панамы. В частности, в апреле они по итогам визита шефа Пентагона Пита Хегсета заключили рамочное соглашение, позволяющее американским военным кораблям проходить через Панамский канал в приоритетном порядке и без оплаты. При этом президент Панамы отвергал то, что он вернется под контроль США. А после переговоров Мулино с госсекретарем США Марко Рубио Панама отказалась продлевать меморандум о сотрудничестве с Китаем в рамках инициативы «Пояс и путь».
По мнению же Трампа, то решение ослабило позиции Вашингтона, в то время как китайские компании значительно укрепили свое влияние на его инфраструктуру. Все это якобы привело к тому, что сейчас «Китай управляет Панамским каналом», который Трамп пообещал еще в своей инаугурационной речи вернуть американцам. Владелец CK Hutchison Holdings 97-летний Ли Кашин – самый богатый человек Гонконга и один из богатейших людей Азии (согласно Forbes, занимает в мире 40-е место с состоянием $39 млрд) – давно имеет на Западе репутацию бизнесмена, близкого к Пекину.
Упомянутые контейнерные терминалы не были в собственности у гонконгцев, они имели лишь право на управление ими по концессионному договору, подчеркивает юрист Павел Бажанов. И концессия предоставлялась холдингу на основе панамского закона, который Верховный суд признал неконституционным. Соответственно, и концессионный договор между правительством Панамы и «дочкой» CK Hutchison автоматически стал недействительным, а контейнерные терминалы возвращаются в распоряжение Панамы. После того как решение суда вступит в силу, возможно, CK Hutchison сможет потребовать возмещения причиненных убытков, но требовать возврата портов просто не будет правовых оснований, заключает Бажанов.
Решение панамского суда связано с общей американской стратегией в регионе, направленной на вытеснение Китая из всех сфер, и давлением США, уверен главный редактор журнала «Латинская Америка» Виктор Хейфец. Само решение суда эксперт считает «достаточно странным», оно, в частности, противоречит прежним судебным практикам этой латиноамериканской республики. При этом полностью китайские перспективы в Панаме пока не закрыты, но панамцы склонны откликаться на требования США и исходят из того, что Вашингтон как партнер для них важнее Пекина.
Китай вряд ли будет резко реагировать на решения панамских властей, считает директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов. Сама гонконгская компания, по его словам, не связана напрямую с китайским правительством, а представляет собой «старые гонконгские деньги». КНР ограничится недоуменной реакцией МИДа и этому есть две причины, продолжает Маслов. Во-первых, Китай никогда не действует «плевком на плевок», вместо этого выстраивая долгую стратегию ответа. Во-вторых, по сути, КНР попросту ничего и не может сделать, так как это дело – прерогатива независимой Панамы.
Китай и так ранее уже уменьшил свои инвестиции в Панаму, но в Пекине отлично понимают, что за решениями ее властей стоят США, а ввязываться сейчас в конфликт с Вашингтоном КНР не хочет, говорит Маслов.