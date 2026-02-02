Как КНР отреагирует на изгнание из портов Панамского канала под влиянием США

Видимо, в новых условиях у CK Hutchison не будет права и завершить сделку о продаже портов американскому фонду BlackRock и группе MSC, о чем весной 2025 г. была достигнута предварительная договоренность. Властям КНР, впрочем, не нравились те условия сделки, и они запустили расследование. Подразумевалось, что CK Hutchison за $22,8 млрд уступит как 90% в PPC, так и 80% в дочерней компании, управляющей другими 43 портами в 23 странах в Европе, Африке, на Ближнем Востоке, в Австралии и Юго-Восточной Азии (но не в Китае). Агентство Bloomberg писало, что власти Китая настаивали как минимум на том, чтобы CK Hutchison переформатировал продажу своего глобального портфеля так, чтобы у государственной COSCO оказались бы крупные доли в африканских портах.