Выборы в Госдуму назвали одним из определяющих регуляторную политику факторов

Выборы в Госдуму назвали одним из определяющих регуляторную политику факторовНепопулярные инициативы могут быть отложены, считают эксперты
Ключевыми факторами, определяющими регуляторную политику в России в 2025–2026 гг., являются экономическая ситуация в стране и мире («охлаждение экономики»), внутриполитический контекст (выборы в Госдуму) и геополитический фактор (активизация дипломатических контактов с США, мирные переговоры, международная нестабильность). Их выявили аналитики Baikal Lobridge в исследовании «Обзор регуляторных трендов 2025–2026 гг.» (есть у «Ведомостей»).
Данные факторы не являются исчерпывающими, но их влияние прослеживается в большинстве регуляторных трендов, говорится в докладе: «Они определяют темпы нормотворчества, приоритетные направления внимания регуляторов, а также позиции и роль ключевых государственных стейкхолдеров».
В связи с предстоящими 20 сентября выборами депутатов Госдумы девятого созыва повышается электоральная чувствительность в отношении регуляторных инициатив, одновременно с этим стартует процесс формирования партийных программ на ближайшие пять лет, отмечается в исследовании. На первый план выходит восприятие любых мер со стороны избирателей, т. е. фактически политическая и социальная цена решений.
«Даже согласованные, финансово, технически оправданные инициативы могут «не пройти» по таймингу, если они выглядят непопулярно, плохо ложатся в электоральную повестку. Как минимум часть таких решений может быть отложена на осеннюю сессию 2026 г.», – считают в Baikal Lobridge. Также может активизироваться электорально ориентированная риторика, например в части миграционной политики или защиты российского цифрового пространства от иностранного вмешательства, отмечают исследователи.
Выборы – далеко не ключевой фактор, определяющий регуляторную политику, говорит генеральный директор Baikal Lobridge Эдуард Войтенко. По его словам, в большей степени на нее влияют макроэкономическая ситуация, параметры бюджета, международная обстановка, в том числе переговорный процесс. «Также, несмотря на все экономические ограничения, нацпроекты остаются ключевым приоритетом для законодательной и исполнительной властей», – сказал он «Ведомостям».
Частичное перераспределение руководства отраслевых думских комитетов, которое произойдет после выборов, приведет к изменению центров принятия решений, «точек входа» для отраслевых позиций и рабочих каналов коммуникации, говорится в исследовании. «Для бизнеса это означает необходимость заблаговременно готовиться к смене персоналий: актуализировать карту стейкхолдеров, сформировать прогноз потенциальных перестановок», – рекомендуют аналитики. По их мнению, на переходном этапе возрастает роль аппарата комитетов, что требует более плотной работы с экспертно-административным периметром.
За триадой «экономика, выборы и геополитика» скрывается глубокий процесс конструирования реальности, который хорошо объясняет именно критическая геополитика, говорит президент Центра региональной политики Илья Гращенков. «Речь не о том, что эти факторы просто «влияют», а о том, как они сплетаются в единый нарратив, который и становится основой для решений», – считает он.
По мнению Гращенкова, многие недооценивают роль выборов, сводя все к технике голосования или распределению мандатов. «На деле же выборы – это мощнейший механизм производства легитимности и конструирования политической реальности. <...> Они становятся ритуалом, скрепляющим связь между геополитическим контекстом, экономической повесткой и повседневностью гражданина», – сказал эксперт «Ведомостям».
Выборы играют роль в регуляторной политики и логике государственных решений, согласен политолог Константин Калачев. «Их результат – интегральный показатель социального самочувствия. Обычно непопулярные решения перед выборами не принимаются. Они принимаются после них», – сказал он «Ведомостям».