Выборы в Госдуму назвали одним из определяющих регуляторную политику факторов

За триадой «экономика, выборы и геополитика» скрывается глубокий процесс конструирования реальности, который хорошо объясняет именно критическая геополитика, говорит президент Центра региональной политики Илья Гращенков. «Речь не о том, что эти факторы просто «влияют», а о том, как они сплетаются в единый нарратив, который и становится основой для решений», – считает он.