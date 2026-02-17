ФНС рассказала о перспективах проверок компаний на налоговом мониторинге

ФНС рассказала о перспективах проверок компаний на налоговом мониторингеПрактика не станет массовой и затронет отдельные предприятия
Выездные налоговые проверки (ВНП) компаний, которые присоединились к налоговому мониторингу, не станут в будущем году массовой практикой. Об этом рассказал замглавы Федеральной налоговой службы (ФНС) Тимур Шиналиев в ходе выступления на Налоговом форуме, который проходит на «Неделе российского бизнеса» Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). В ходе дискуссии ему был задан вопрос о том, останется ли практика ВНП «исключением» для бизнеса, который присоединился к мониторингу (НМ).
НМ – это отдельная форма контроля, предполагающая расширенный информационный обмен с инспекцией в «режиме реального времени»: компания предоставляет доступ к бухгалтерской и налоговой документации в обмен на непроведение камеральных и выездных проверок. При этом в отношении последних НК содержит несколько исключений. Например, ВНП могут назначаться вышестоящим налоговым органом в порядке контроля за деятельностью инспекции, проводившей мониторинг. Среди других исключений – досрочное прекращение компанией участия в НМ, а также невыполнение рекомендаций, изложенных в мотивированном мнении (форма обратной связи, содержащая позицию инспекции о правильности и полноте исчисления налогов и других обязательных платежей). Еще одним основанием для проведения выездной проверки может стать представление налогоплательщиком уточненных деклараций.
С проблемой проведения проверок весной 2025 г. столкнулся ряд энергокомпаний, писали «Ведомости» 11 апреля. В письме руководителю ФНС Даниилу Егорову директор Совета производителей энергии Дмитрий Вологжанин указывал, что ВНП инициируются «в порядке контроля за деятельностью налогового органа, проводившего налоговый мониторинг» (предусмотрено п. 5.1 ст. 89 НК). Совет выразил опасения, что проверки фактически направлены на «получение возможности доначисления налогов по периодам, закрытым для проверки в рамках налогового мониторинга». Вологжанин также указал, что ВНП в отношении отдельных компаний будут охватывать весь срок их участия в НМ «не по спорному эпизоду, а по всем налогам и сборам».
В соответствии с НК возможность проведения проверки есть, одно из оснований – неисполнение мотивированного мнения в установленный срок, отметил Шиналиев. Многочисленные проверки 2025 г. были как раз связаны с этим основанием, добавил он. При этом массовых ВНП в текущем году ожидать не стоит, подчеркнул Шиналиев. «С точки зрения 2026 г., отвечая на вопрос, будут ли такие примеры. Да, будут, они уже есть. Но они буквально точечные и, как я уже сказал, связаны с неисполнением мотивированных мнений», – заключил он.
В 2025 г. НМ проводится в отношении 737 компаний (+30% к 2024 г.), следует из данных аналитического портала ФНС. В основном это нефтегазовые, энергетические и торговые компании. В 2026 г. к нему планируют присоединиться еще 147 организаций из более чем 20 отраслей бизнеса, сообщала налоговая служба.
С текущего года НМ стал доступнее для ряда компаний, так как было отменено условие об обязательном соответствии кандидатов одновременно трем указанным в законе критериям: объем выручки и стоимость активов не менее 800 млн руб., а также совокупный размер уплаченных налогов не ниже 80 млн руб. Вместо этого для компании будет достаточно удовлетворять одному из этих требований.