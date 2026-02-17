ФНС рассказала о перспективах проверок компаний на налоговом мониторинге

В соответствии с НК возможность проведения проверки есть, одно из оснований – неисполнение мотивированного мнения в установленный срок, отметил Шиналиев. Многочисленные проверки 2025 г. были как раз связаны с этим основанием, добавил он. При этом массовых ВНП в текущем году ожидать не стоит, подчеркнул Шиналиев. «С точки зрения 2026 г., отвечая на вопрос, будут ли такие примеры. Да, будут, они уже есть. Но они буквально точечные и, как я уже сказал, связаны с неисполнением мотивированных мнений», – заключил он.