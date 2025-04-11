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Энергокомпании пожаловались на выездные проверки в рамках налогового мониторинга

Бизнес опасается, что мероприятия направлены на доначисление налогов
Дарья Мосолкина
Александр Волобуев
Энергетики просят руководителя ФНС Даниила Егорова (в центре) изучить целесообразность выездных проверок в отношении участников налогового мониторинга
Энергетики просят руководителя ФНС Даниила Егорова (в центре) изучить целесообразность выездных проверок в отношении участников налогового мониторинга / Андрей Любимов / РБК / ТАСС

Федеральная налоговая служба (ФНС) выносит решения о проведении выездных налоговых проверок (ВНП) в отношении крупных компаний, перешедших на систему налогового мониторинга (НМ). Хотя по законодательству налогоплательщики, подключившиеся к системе информобмена, освобождены от таких мероприятий. О том, что компании столкнулись с такой практикой налоговиков, говорится в письме директора Совета производителей энергии Дмитрия Вологжанина руководителю ФНС Даниилу Егорову (есть у «Ведомостей»).

Проверки инициируются «в порядке контроля за деятельностью налогового органа, проводившего налоговый мониторинг», пишет Вологжанин. Такое право ФНС закреплено в п. 5.1 ст. 89 Налогового кодекса (НК). При этом такие мероприятия предполагают и ревизию деятельности самих участников налогового мониторинга. Совет опасается, что ВНП фактически направлены на «получение возможности доначисления налогов по периодам, закрытым для проверки в рамках налогового мониторинга», так как их массово инициирует и проводит Центральный аппарат ФНС. Вологжанин также отмечает, что ВНП в отношении отдельных компаний будут охватывать весь срок их участия в НМ «не по спорному эпизоду, а по всем налогам и сборам».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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