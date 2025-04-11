Энергокомпании пожаловались на выездные проверки в рамках налогового мониторинга

Проверки инициируются «в порядке контроля за деятельностью налогового органа, проводившего налоговый мониторинг», пишет Вологжанин. Такое право ФНС закреплено в п. 5.1 ст. 89 Налогового кодекса (НК). При этом такие мероприятия предполагают и ревизию деятельности самих участников налогового мониторинга. Совет опасается, что ВНП фактически направлены на «получение возможности доначисления налогов по периодам, закрытым для проверки в рамках налогового мониторинга», так как их массово инициирует и проводит Центральный аппарат ФНС. Вологжанин также отмечает, что ВНП в отношении отдельных компаний будут охватывать весь срок их участия в НМ «не по спорному эпизоду, а по всем налогам и сборам».