Минэк рассмотрит возможность увеличения штрафов за неоплату контрактов госкомпаниями

Минэк рассмотрит возможность увеличения штрафов за неоплату контрактов госкомпаниямиЗа год задолженность крупных заказчиков перед малым бизнесом выросла в 3 раза
Минэкономразвития провело первое заседание «штаба» по рассмотрению вопросов неплатежей отдельных юрлиц субъектам МСП, сообщил «Ведомостям» представитель Корпорации МСП (КМСП). Участники заседания под председательством министра Максима Решетникова обсудили текущую ситуацию с неплатежами, а также предложения бизнеса по решению этой проблемы. В числе инициатив – значительное увеличение штрафов за просрочку оплаты. В ходе заседания рабочей группы обсуждалась целесообразность проработки данного вопроса, подтвердил «Ведомостям» представитель Минэкономразвития. Кроме того, власти рассматривают переход к электронному актированию закупок госкомпаний (223-ФЗ) по аналогии с механизмом 44-ФЗ (регулирует процедуры госзакупок).
Обострение ситуации с невыполнением обязательств госкомпаниями вынудило Минэк создать специальную рабочую группу, писали «Ведомости» 22 декабря. Число обращений от предпринимателей выросло в 2,5 раза, а задолженность – в 3 раза, констатировал в ходе заседания Решетников (его слова передает представитель министерства). Если в 2024 г. поступили обращения по неоплатам на общую сумму 1,5 млрд руб., в 2025 г. – уже на 4,1 млрд руб. Он подчеркнул необходимость «своевременно выявлять проблемные точки в этой чувствительной для предпринимателей сфере» и оперативно донастраивать механизм, чтобы избежать злоупотреблений со стороны заказчиков.
Мониторинг КМСП показывает, что тренд по росту неплатежей сохраняется и в 2026 г., отмечает генеральный директор КМСП Александр Исаевич. Уже за первый месяц года в КМСП поступило 34 обращения от предпринимателей на общую сумму 101 млн руб. Для сравнения: в прошлом году в январе было 13 обращений на 21 млн руб., говорит он.
Работа ведется по жалобам бизнеса на неплатежи со стороны заказчиков, отметил Исаевич. «Каждый случай индивидуально разбирается, связываемся с госкомпанией, чтобы получить информацию от второй стороны и совместно найти сбалансированное решение», – подчеркнул он. По данным КМСП, в результате этой работы с 2024 г. по 72 обращениям была взыскана задолженность на сумму 855 млн руб. Сейчас корпорация прорабатывает 321 обращение на сумму более 3 млрд руб., из них 90 находятся на рассмотрении в ФАС, по 37 погашение идет по согласованному графику, отметил Исаевич.
Как можно решить проблему
Дополнительным стимулом для исполнения обязательств в срок могло бы стать значительное увеличение размера штрафов и пени за просрочку оплаты, считает бизнес. С предложением «в разы» поднять их и довести до рыночного уровня выступила, в частности, Торгово-промышленная палата, рассказала «Ведомостям» ее вице-президент Елена Дыбова.
Такая мера, даже если не сможет предотвратить злоупотребления госкомпаний, поможет МСП-поставщикам хотя бы частично компенсировать потери, говорит она. Сейчас же с точки зрения последствий за неисполнение контракта существует явный дисбаланс в пользу заказчиков, которым «ничего не стоит» выплатить незначительные штрафы и пени, уверена Дыбова.
Еще одна мера, которая обсуждалась на заседании штаба под руководством Минэка, – введение для таких контрактов электронного актирования по аналогии с 44-ФЗ, рассказал представитель КМСП. Это предложение тоже поступило от бизнеса. Механизм актирования предполагает обмен электронными закрывающими документами между заказчиком и поставщиком через Единую информационную систему в сфере закупок (ЕИС). После отправки документов в системе информация об этом попадает в Казначейство и появляется возможность видеть, укладывается ли заказчик в сроки оплаты, пояснила Дыбова. Эта мера сама по себе не решит проблему, но позволит получить инструмент контроля и анализа, поясняет она.
Бизнес уже обращался в Минэк с рядом предложений по решению проблем с неплатежами, писали «Ведомости» 24 ноября. В частности, Российский союз промышленников и предпринимателей и «Опора России» предложили подготовить директиву правительства о семидневных сроках оплаты в рамках контрактов госкомпаний с субъектами МСП, а также включить в KPI топ-менеджеров госкомпаний пункт об отсутствии задолженностей перед МСП-поставщиками.
Еще одна просьба бизнеса касалась прекращения практики так называемых неформальных черных списков поставщиков, куда попадают те, кто жалуется на невыполнение сроков оплаты со стороны госкомпаний. Сейчас в отношении таких исполнителей действует негласный запрет на сотрудничество.
Что для бизнеса значит рост неплатежей
Закупки у госкомпаний – важный канал сбыта продукции для малого бизнеса, отмечает Исаевич. В прошлом году поставщиками стали почти 239 000 МСП, а объем закупок составил 9,55 трлн руб., из которых 2,8 трлн – поставки продукции обрабатывающих производств, рассказал он. По его мнению, введение электронного актирования позволит точно фиксировать дату исполнения контракта, с которой начинается установленный законом семидневный срок оплаты субъекту МСП, что повысит платежную дисциплину заказчиков.
Для малого бизнеса, особенно из сфер IT, строительства и промышленного производства, задержка с оплатой на месяцы фактически означает приостановку работы и бесплатное кредитование крупных заказчиков за счет поставщиков, говорит президент «Опоры России» Александр Калинин.
Действительно, в начале этого года фиксируется затягивание оплаты со стороны крупных заказчиков, говорит член координационного совета «Деловой России», учредитель ГК «АИР» Алексей Кучмин. При этом внедрение электронного актирования по аналогии с 44-ФЗ – это необходимое решение, так как оно позволит создать прозрачную среду (фиксировать точную дату получения документа заказчиком, устанавливать четкие временные рамки для подписания или мотивированного отказа, а также «снижать коррупционную составляющую»), считает он.
Повышение штрафов и пени для госкомпаний – «назревшая мера», однако она сработает только в комплексе с неизбежностью наказания. Важно, чтобы просрочка оплаты по 223-ФЗ стала экономически менее выгодной, чем оплата штрафа, полагает Кучмин.
В подготовке статьи участвовала Анастасия Бойко