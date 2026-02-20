Минэк рассмотрит возможность увеличения штрафов за неоплату контрактов госкомпаниями

Еще одна мера, которая обсуждалась на заседании штаба под руководством Минэка, – введение для таких контрактов электронного актирования по аналогии с 44-ФЗ, рассказал представитель КМСП. Это предложение тоже поступило от бизнеса. Механизм актирования предполагает обмен электронными закрывающими документами между заказчиком и поставщиком через Единую информационную систему в сфере закупок (ЕИС). После отправки документов в системе информация об этом попадает в Казначейство и появляется возможность видеть, укладывается ли заказчик в сроки оплаты, пояснила Дыбова. Эта мера сама по себе не решит проблему, но позволит получить инструмент контроля и анализа, поясняет она.