Минэк создаст рабочую группу по мониторингу неплатежей госкомпаний

По словам Дыбовой, в основном со злоупотреблениями заказчиков сталкивается бизнес, который участвует не в профильных закупках для МСП, а именно в общих торгах, которые не так жестко контролируются. Там просрочки нередко достигают 100 дней и более, добавляет она. Наиболее эффективной мерой в таких условиях стало бы введение жесткой ответственности для недобросовестных заказчиков – сейчас в этом вопросе есть «перекос» в сторону исполнителя и крупные компании «выкручивают руки» МСП, заставляя подписывать контракты с минимальными пенями и штрафами за просрочку платежей, говорит Дыбова.