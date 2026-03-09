Царь американской торговли: кто стоит за тарифными войнами Трампа

Грир принадлежит к Церкви Иисуса Христа Святых последних дней – ветви мормонизма. Она была основана в штате Нью‑Йорк в 1830 г., сегодня к ней причисляют себя около 7 млн американцев. Организация активно проповедует за рубежом, поэтому Грир сделал перерыв в учебе и на два года отправился работать в мормонских миссиях в Бельгии, Франции и Люксембурге. В белой рубашке и галстуке он ежедневно общался с местными жителями и беженцами из Косова и Руанды. Там Грир освоил беглую французскую речь, которая до сих пор помогает ему в торговых переговорах.