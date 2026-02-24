Bloomberg: новая тарифная политика Трампа может сорвать торговую сделку с ЕС

Согласно анализу Еврокомиссии, объявленный Трампом глобальный тариф будет суммироваться с уже действующими пошлинами. В результате по ряду товаров совокупная ставка может превысить 15% – именно такой потолок был зафиксирован в торговой сделке, заключенной между Трампом и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. По данным источников Bloomberg, знакомых с оценкой Еврокомиссии, новые правила могут затронуть такие категории товаров, как сыр, сливочное масло, пластмассы, текстиль и химическая продукция. Новый глобальный тариф может действовать в течение пяти месяцев.