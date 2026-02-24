Bloomberg: новая тарифная политика Трампа может сорвать торговую сделку с ЕС
Новая тарифная политика президента США Дональда Трампа приведет к повышению пошлин на ряд европейских товаров сверх уровня, согласованного в торговом соглашении между ЕС и США. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на внутреннюю оценку Евросоюза.
Согласно анализу Еврокомиссии, объявленный Трампом глобальный тариф будет суммироваться с уже действующими пошлинами. В результате по ряду товаров совокупная ставка может превысить 15% – именно такой потолок был зафиксирован в торговой сделке, заключенной между Трампом и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. По данным источников Bloomberg, знакомых с оценкой Еврокомиссии, новые правила могут затронуть такие категории товаров, как сыр, сливочное масло, пластмассы, текстиль и химическая продукция. Новый глобальный тариф может действовать в течение пяти месяцев.
23 февраля Верховный суд США признал незаконным использование Трампом закона о чрезвычайных полномочиях для введения так называемых «взаимных тарифов». После этого американский президент объявил о введении нового глобального тарифа в 10%, а затем пригрозил повысить его до 15%. Решение о повышении еще не вступило в силу.
На фоне новой инициативы Трампа Европейский парламент приостановил работу по одобрению соглашения и потребовал разъяснений относительно дальнейших шагов США, сообщает Bloomberg. Председатель комитета по международной торговле Европарламента Бернд Ланге сообщил, что Еврокомиссия уведомила депутатов о возможном превышении тарифного потолка.
Торговый комиссар ЕС Марош Шефчович провел переговоры с торговым представителем США Джеймисоном Гриром и министром торговли Говардом Латником. По информации источников, он заявил европейским законодателям и послам стран ЕС, что для согласования деталей новой торговой политики может потребоваться переходный период до четырех месяцев. Тем не менее, большинство представителей стран ЕС высказались за сохранение торгового соглашения. При этом непонятно, как стороны смогут согласовать новые тарифные меры с уже достигнутыми соглашениями.
Bloomberg напоминает, что соглашение ЕС–США предусматривало введение 15%-ной пошлины на большинство европейских товаров, поставляемых в США, при одновременном снижении или отмене тарифов на ряд американских товаров, экспортируемых в Европу. При этом США сохраняют 50%-ные пошлины на импорт европейской стали и алюминия. Брюссель согласился на сделку, рассчитывая избежать полномасштабной торговой войны и сохранить поддержку Вашингтона в сфере безопасности, в том числе по вопросу Украины.