Трамп объявил о повышении пошлин для всех стран до 15%Решение принято после того, как Верховный суд отменил прежние сборы
Президент США Дональд Трамп повысил с 10% до 15% импортные пошлины для всех стран мира. Он заявил в Truth Social, что принял такое решение после «чрезвычайно антиамериканского» вердикта Верховного суда, отменившего прежние тарифы.
Трамп добавил, что в течение следующих нескольких месяцев его администрация определит и введет «новые, юридически допустимые пошлины, которые продолжат чрезвычайно успешный процесс возрождения величия Америки».
20 февраля политик анонсировал введение глобального тарифа в размере 10%. В этот же день американский Верховный суд решил отменить большинство пошлин в отношении товаров торговых партнеров Вашингтона, введенных президентом. Суд заявил, что Трамп не имеет права вводить пошлины в отношении иностранных стран на основе Закона о чрезвычайных международных экономических полномочиях (IEEPA) 1977 г. Так, тарифы, введенные американским лидером на основе IEEPA, включая «зеркальные пошлины», объявленные им в апреле прошлого года, должны быть отменены.
Трамп назвал это решение «позором» и заявил, что будет продолжать свою тарифную политику, у него есть запасной план. Члены его администрации допускали использование других законов, помимо IEEPA.
Президент США, как писали ранее «Ведомости», может использовать части 301 и 122 американского Закона о торговле 1974 г. Пошлины, введенные по части 122 (ставка до 15%), могут действовать без одобрения Конгресса в течение 150 дней.
Эксперты Кильского института мировой экономики, проанализировавшие данные по поставкам стоимостью около $4 трлн за период с января 2024 г. по ноябрь 2025 г. (25,6 млн транзакций), пришли к выводу, что американские импортеры и обычные потребители оплатили около 96% дополнительных издержек, связанных с пошлинами, в то время как на долю зарубежных поставщиков пришлось 4%. Авторы доклада сделали вывод, что экспортеры не снижают цены, соглашаясь с сокращением доли рынка в США и перераспределяя экспорт в Европу и Азию.