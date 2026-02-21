Трамп объявил о повышении пошлин для всех стран до 15%

Эксперты Кильского института мировой экономики, проанализировавшие данные по поставкам стоимостью около $4 трлн за период с января 2024 г. по ноябрь 2025 г. (25,6 млн транзакций), пришли к выводу, что американские импортеры и обычные потребители оплатили около 96% дополнительных издержек, связанных с пошлинами, в то время как на долю зарубежных поставщиков пришлось 4%. Авторы доклада сделали вывод, что экспортеры не снижают цены, соглашаясь с сокращением доли рынка в США и перераспределяя экспорт в Европу и Азию.