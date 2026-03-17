Планы развития новых регионов могут привлечь туда 114 000 человек до 2045 года

Планы развития новых регионов могут привлечь туда 114 000 человек до 2045 годаВЭБ совместно с институтом пространственного планирования разработали 15 генеральных планов и 10 проектов планировки их территорий
Планы по развитию новых регионов, разработанные ВЭБом совместно с Единым институтом пространственного планирования, в совокупности увеличат численность их населения на 113 800 человек к 2045 г., рассказали «Ведомостям» в корпорации развития. Всего создано 15 генеральных планов и 10 проектов планировки территории для Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Также подготовлены комплексные территориальные схемы развития туризма для каждого из новых регионов, рассказали в ВЭБе.
Реализация генеральных планов позволит увеличить численность населения на 67 100 человек, а проекты планировки территории должны привлечь еще 46 700 человек, следует из прогнозов ВЭБ.РФ. Росстат не приводит актуальные данные о численности населения новых регионов. При этом, по данным госстата ДНР на 1 марта 2022 г., в республике проживало менее 2,2 млн человек. Согласно данным госстата ЛНР на ту же дату, численность населения республики составляла 1,39 млн человек. Глава ДНР Денис Пушилин сообщал 31 декабря 2025 г., что на территории республики проживает около 2,9 млн человек. Численность населения Херсонской агломерации сократилась с 500 000 до 50 000–60 000 человек, говорил губернатор области Владимир Сальдо в декабре 2024 г.
Как планируется развивать территории новых регионов
Предложенные меры предполагают создание и реконструкцию объектов промышленности и социальной инфраструктуры. В рамках исполнения генпланов будет возведено 9,8 млн кв. м нового жилья, 143 детских сада и 24 школы. Кроме того, ожидается строительство и реконструкция более 3270 км автодорог и улично-дорожной сети, почти 430 км железнодорожных линий и 19 станций, морских яхтенных марин и причалов, реконструкция четырех аэродромов. В планах указана и установка быстровозводимых модульных конструкций для 117 амбулаторий и ФАПов, а также строительство новых амбулатории и поликлиники.
Также исполнение генпланов позволит создать 10 индустриальных парков, девять агропромышленных парков, два промышленных и четыре технопарка, сообщает ВЭБ.РФ. В число новых объектов входят и восемь предприятий машиностроения, 15 – по производству строительных материалов, шесть объектов добывающей промышленности и предприятия по переработке терриконов.
Реализация 10 проектов планировки территории приведет к строительству 3,31 млн кв. м нового жилья, появлению 25 детских садов и школ, двух поликлиник, семи спортивных объектов, ожидают в ВЭБ.РФ.
Всего в выполнении генпланов и проектов планировки новых регионов будет занято 225 400 человек. «Реализация запланированных проектных предложений к 2045 г. позволит создать порядка 36 300 новых рабочих мест, что, в свою очередь, позволит повысить инвестиционную привлекательность, обеспечить экономический рост воссоединенных территорий, улучшить качество жизни порядка 600 000 жителей», – сказала директор Единого института пространственного планирования РФ Дина Саттарова.
Развитие туризма
Авторы комплексных территориальных схем развития туризма для Херсонской и Запорожской областей, Донецкой и Луганской народных республик ожидают, что их реализация увеличит туристско-экскурсионный поток в регионы до 9,4 млн человек в год к 2044 г. Меры направлены на определение приоритетов развития и комплексов мероприятий для 17 приоритетных туристических ареалов воссоединенных регионов, отмечают в ВЭБ.РФ.
Высокий потенциал для развития туристско-рекреационной сферы есть у Приморского и Генического муниципальных округов (располагаются в Запорожье и Херсонской области соответственно. – «Ведомости»), отмечает Саттарова. «Ключевые проектные предложения – создание более 5000 единиц номерного фонда, в том числе строительство детских оздоровительных комплексов, оздоровительного комплекса «Арабатские термы», а также создание центра круизного туризма, центров морских видов спорта», – сообщила она. Всего же в новых регионах может появиться 22 000 номеров к 2044 г., следует из планов развития.
Схемы развития туризма позволят создать единый водный маршрут через ДНР, Запорожскую и Херсонскую области, рассказали в ВЭБ.РФ. Также в планах создание единого автомобильного маршрута через воссоединенные регионы и 35 региональных туристических маршрутов общей протяженностью свыше 1000 км.
Что нужно новым регионам
Ситуация в новых регионах сложная и будет оставаться таковой, пока сохраняется военное положение, в первую очередь важно восстановить разрушенную инфраструктуру и решить проблему дефицита водных ресурсов и кадров, отмечает директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. Он добавляет, что нужно воссоздавать систему жизнеобеспечения, социальную инфраструктуру, дороги. Всем регионам необходима «инфраструктура жизнедеятельности», связанная с водоснабжением, канализацией, газоснабжением, для Приазовского побережья целесообразно развивать рыбопромышленный комплекс, говорит политолог Александр Немцев. Также Немцев отмечает, что потребуются учреждения социальной сферы: поликлиники, больницы, школы, детские сады.
По словам Немцева, после окончания СВО территории необходимо будет возвращать к мирной жизни и развитие экологически чистого производства и туризма – это драйвер экономики. Он указывает на то, что после закрытия металлургических заводов на территории Мариуполя Азовское море очистилось, при этом оно имеет пологое побережье, песчаные пляжи и подходит для детского туризма. Также Немцев указывает на гастрономический потенциал, поскольку в регионе вновь появилась рыба, в том числе ценных осетровых пород.
Привлечь свыше 9 млн туристов в новые регионы реалистично, но после окончания специальной военной операции, считает президент, соучредитель Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков. Он указывает на большое количество пляжных территорий и перспективы развития придорожного сервиса вдоль трассы, которая идет в Крым. Самыми привлекательными местами для туристов, по словам Волкова, могут стать Арабатская Стрелка, побережье Запорожской области, включая Мариуполь, Кирилловку, Скадовск.