Планы развития новых регионов могут привлечь туда 114 000 человек до 2045 года

Реализация генеральных планов позволит увеличить численность населения на 67 100 человек, а проекты планировки территории должны привлечь еще 46 700 человек, следует из прогнозов ВЭБ.РФ. Росстат не приводит актуальные данные о численности населения новых регионов. При этом, по данным госстата ДНР на 1 марта 2022 г., в республике проживало менее 2,2 млн человек. Согласно данным госстата ЛНР на ту же дату, численность населения республики составляла 1,39 млн человек. Глава ДНР Денис Пушилин сообщал 31 декабря 2025 г., что на территории республики проживает около 2,9 млн человек. Численность населения Херсонской агломерации сократилась с 500 000 до 50 000–60 000 человек, говорил губернатор области Владимир Сальдо в декабре 2024 г.