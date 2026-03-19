Экспортеры зерна столкнулись с многомиллионными доначислениями пошлин

Россия сейчас входит в число лидеров среди экспортеров зерна, уже несколько лет обеспечивая 21% его мировых поставок. Отечественные компании в 2025 г. продали за рубеж 50 млн т зерновой продукции, в том числе 41 млн т пшеницы, сообщала министр сельского хозяйства Оксана Лут в конце января. Годом ранее, на фоне двух рекордных урожаев в 2022 г. (157,6 млн т) и 2023 г. (144,9 млн т зерна) России удалось экспортировать рекордные 72 млн т зерновых, говорила она. Доходы федерального бюджета от экспортных пошлины на зерно в 2026 г. предусмотрены в 135,8 млрд руб., что почти в 1,8 раза больше, чем в 2025 г. (76,4 млрд руб.), следует из закона о бюджете на 2026–2028 гг.