Экспортеры зерна столкнулись с многомиллионными доначислениями пошлин

Экспортеры зерна столкнулись с многомиллионными доначислениями пошлинНо судебная практика разнонаправлена
Таможенные органы стали массово доначислять экспортерам сельскохозяйственной продукции по итогам проверок многомиллионные пошлины и пени из-за неверного, по их мнению, оформления документов при мультимодальных поставках за рубеж (предполагают перевозку одной товарной партии несколькими видами транспорта. – «Ведомости»). При этом единого мнения о том, нарушили ли экспортеры законодательство, нет – судебная практика, как и позиции таможенных органов разного уровня, существенно различается, рассказали «Ведомостям» опрошенные участники ВЭД.
Таможенники сейчас проверяют в основном экспортные поставки сельхозпродукции, произведенные в 2024–2025 гг., говорят собеседники «Ведомостей», столкнувшиеся с доначислениями. Претензии касаются двух ключевых вопросов. Первый – отсутствие морского коносамента при подаче декларации на товарную партию, говорит соучредитель, генеральный директор АО «Новосибирскхлебопродукт» Сергей Соколов. Морской коносамент – бортовой документ, который выдается только после погрузки товара на корабль, уточняет он. При этом декларировать товар при мультимодальных поставках необходимо еще до этапа перевозки по железной дороге, так как без этого товар просто не загрузят, поясняет член Совета по таможенному регулированию и Совета по интеллектуальной собственности ТПП, учредитель компании «Право для бизнеса» Оксана Курочкина.
Второй и наиболее проблемный вопрос – признание разными товарными партиями единой поставки, которая происходит в рамках одного контракта и по общему инвойсу (счету). В этом случае таможенные органы считают, что вместо одной декларации необходимо было подать несколько на день фактической отгрузки продукции, т. е. на более поздние даты.
До середины 2025 г. ставки вывозной пошлины были плавающими и менялись каждую неделю, говорит Курочкина. Теоретически при более поздней подаче декларации на остаток партии могло выясниться, что экспортер переплатил и государству ничего не должен, но на такие ситуации таможенники, как правило, не обращают внимания, поясняет она. Обычно по итогу контроля проверяющие приходят к выводу, что товары должны были декларироваться на дату действия более высоких пошлин, и доначисляют разницу экспортеру, отмечает Курочкина.
Разъединение одной партии товара при этом может происходить по инициативе перевозчика и экспортер на это повлиять не может, говорит Соколов. «Например, компания передает груз первому перевозчику – железной дороге. Товар идет в порт одним поездом, но в пути у состава обнаруживаются технические неисправности и часть вагонов приходится отцепить и отправить на ремонт. Позже остаток партии прибывает в порт и отправляется на другом корабле», – рассказывает он. В этих случаях таможенные органы отказываются считать товар единой партией и доначисляют пошлину, хотя у них существует протокол взаимодействия с железными дорогами, который позволяет следить за судьбой перевозки и фиксировать отсутствие нарушений со стороны экспортера, говорит он.
Еще одна важная деталь: на момент оформления деклараций таможенники не делают никаких замечаний относительно оформления документов, все претензии приходят по результатам постконтроля в течение трех лет с момента поставки, говорят собеседники «Ведомостей». Они полагают, что это говорит о «внутренней методологической неопределенности» и отсутствии единой позиции внутри ведомства.
Практика проведения доначисления по результатам постконтроля и позиция ФТС России по данному вопросу зависят от конкретных обстоятельств, сообщил представитель ведомства в ответ на запрос «Ведомостей». По результатам ранее поступивших обращений от участников ВЭД по указанной теме позиция таможенных органов была поддержана ФТС, добавил он.
Компания Соколова уже получила доначисления по двум проверкам на 109 млн и 62 млн руб. В первом случае удалось оспорить акт таможенного органа через суд, уточняет он.
С аналогичными кейсами столкнулся и партнер практики таможенного права и международной торговли BGP Litigation Александр Кирильченко. Сейчас он сопровождает в суде несколько подобных споров на стороне экспортеров растительных пищевых масел.
Курочкина из «Права для бизнеса» рассказала «Ведомостям» о четырех кейсах в отношении компаний из Калининградской области, где суммы доначислений (вместе с пени) исчисляются десятками, и даже сотнями миллионов рублей. В одном из дел размер доначисления достиг 381,6 млн руб., сообщила она.
«Омское продовольствие» за шесть лет работы впервые столкнулось с такими претензиями таможенников в прошлом году, рассказывает руководитель контейнерного отдела компании Анна Раенко. Сумма доначислений достигала 27 млн руб., отмечает она. При этом требования касаются только той поставки, которая совершалась в период действия высоких вывозных пошлин, обращает внимание она.
Россия сейчас входит в число лидеров среди экспортеров зерна, уже несколько лет обеспечивая 21% его мировых поставок. Отечественные компании в 2025 г. продали за рубеж 50 млн т зерновой продукции, в том числе 41 млн т пшеницы, сообщала министр сельского хозяйства Оксана Лут в конце января. Годом ранее, на фоне двух рекордных урожаев в 2022 г. (157,6 млн т) и 2023 г. (144,9 млн т зерна) России удалось экспортировать рекордные 72 млн т зерновых, говорила она. Доходы федерального бюджета от экспортных пошлины на зерно в 2026 г. предусмотрены в 135,8 млрд руб., что почти в 1,8 раза больше, чем в 2025 г. (76,4 млрд руб.), следует из закона о бюджете на 2026–2028 гг.
Массовые проверки экспортеров сельхозпродукции проводятся регулярно, при этом часто претензии не касаются крупных экспортеров, так как у них хорошо отработаны все механизмы и они знают, где нужно «подстелить соломки» при взаимодействии с таможенными органами, говорит независимый эксперт Александр Корбут.
В Комитет Госдумы по аграрным вопросам не поступало обращений экспортеров по этой теме, рассказал его председатель Владимир Кашин.
Неоднозначная практика
Сейчас в картотеке арбитражных дел можно найти, как минимум, 16 незавершенных споров между экспортерами из различных регионов страны и таможенными органами о том, можно ли считать товарную партию единой, если она происходила в рамках одного контракта и общего инвойса, но отгрузка осуществлялась в разные моменты времени, убедились «Ведомости». Согласно информации об истории их рассмотрения, суды становятся как на сторону экспортеров, так и таможенных органов и пока не выработали единого подхода.
Практика сейчас складывается неоднородно, соотношение побед обеих сторон примерно 50/50, подтверждает Курочкина. Есть также и региональные примеры отмены актов о доначислении вышестоящими таможенными органами, например Сибирским таможенным управлением, добавляет она.
На сторону экспортеров начали вставать и другие надзорные органы. «Ведомости» ознакомились с отзывом Омской транспортной прокуратуры по делу № А46-10401/2025. В документе, в частности, указано, что «доставка железнодорожным перевозчиком вагонов с товарами в морской порт в разные даты в связи с особенностями перевозочного процесса не может квалифицироваться как нарушение декларантом требований об одновременной отгрузке».
По мнению Кирильченко, даже если признать такие действия экспортеров нарушением, то оно носит очень формалистский характер и не должно влечь пересмотр вывозной пошлины, так как в этом «нет никакой экономической логики».