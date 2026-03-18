Контейнерный рынок России в 2026 году ждет стагнация

Перевозки грузов в контейнерах в России в 2026 г. останутся на уровне 2025 г., когда показатель составил 6,3 млн TEU (20-футовый эквивалент). Об этом говорится в презентации компании Fesco к выставке TransRussia. Данный показатель на 5% ниже по сравнению с 2024 г.