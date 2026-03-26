Банки выдали кредитов на 700 млрд рублей на проекты техсуверенитета в 2025 году

Банки в 2025 г. выдали бизнесу по так называемой таксономии (стимулирующее банковское регулирование проектов технологического суверенитета и структурной адаптации экономики) 700 млрд руб. Это следует из ответов Банка России на вопросы депутатов «Единой России», которые были направлены во фракцию и в комитет по финрынку в связи с предстоящим отчетом ЦБ в Госдуме (есть у «Ведомостей»). Председатель профильного комитета Госдумы Анатолий Аксаков подтвердил подлинность документа, отметив, что это стандартная процедура перед отчетом ЦБ.