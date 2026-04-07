Россия и ЕАЭС либерализуют торговлю с ОАЭ

Несмотря на антироссийские санкции, отношения Москвы и Абу-Даби продолжают развиваться. По итогам 2025 г. российско-эмиратский товарооборот превысил $12 млрд, тогда как в 2021 г. он составлял $5,4 млрд, следует из данных российского Минэкономразвития. Из них около 90% – российский экспорт в ОАЭ. Без учета нефти и нефтепродуктов товарооборот между ОАЭ и ЕАЭС вырос с $7,5 млрд в 2021 г. до $29 млрд в 2025 г. Объем прямых российских инвестиций в Эмираты в 2024 г. превысил $25 млрд, а в обратном направлении – $17 млрд.