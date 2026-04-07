Россия и ЕАЭС либерализуют торговлю с ОАЭ

Россия и ЕАЭС либерализуют торговлю с ОАЭВ скором времени Госдума ратифицирует законопроекты об укреплении сотрудничества с этой страной
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проекты соглашения о торговле услугами и инвестициях между Россией и ОАЭ, а также соглашение об экономическом партнерстве между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и ОАЭ. Документы предложены МИДом и Министерством экономического развития России. Об этом сообщили «Ведомостям» два источника, близких к комиссии. В ближайшее время они будут внесены на рассмотрение Госдумы, уточнили собеседники.
Проект соглашения об экономическом партнерстве между ЕАЭС и ОАЭ, который есть в распоряжении «Ведомостей», предусматривает льготные условия торговли между государствами – участниками экономического союза и Абу-Даби более чем на 85% товарной номенклатуры. Документ охватывает таможенное сотрудничество, электронную торговлю, устранение технических барьеров в торговле, совместные санитарные и фитосанитарные меры, охрану прав на интеллектуальную собственность, а также госзакупки. Кроме того, он направлен на сотрудничество в исследованиях и инновациях в логистике, туризме, добыче и переработке полезных ископаемых и сближение стандартов в области халяльной продукции.
Другой документ нацелен на взаимную либерализацию условий доступа на рынок услуг России и ОАЭ для российских и эмиратских субъектов экономической деятельности, рассказал «Ведомостям» председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. Он позволит компаниям со 100%-ным российским капиталом создавать свои предприятия на территории аравийской монархии, где они смогут оказывать юридические и компьютерные услуги; проводить исследования, разработки, техническое испытание и консультирование; ремонт морских и воздушных судов; пассажирские и грузовые железнодорожные перевозки, а также предоставлять услуги в сфере управления.
Россиянам также будет разрешено 70%-ное участие в капитале эмиратских компаний в секторах комплексных инженерных, медицинских и стоматологических услуг и в сфере аренды судов без экипажа, осуществляющих морские перевозки, перечислил Груздев. Российские сервисные фирмы смогут открывать на территории ОАЭ свои филиалы, за исключением финансового, телекоммуникационного и туристического секторов. При этом эти ограничения не будут распространяться для российских инвесторов, желающих открыть компании со 100%-ным российским капиталом, в свободных экономических зонах страны, отметил собеседник «Ведомостей».
В свою очередь, документ позволит эмиратским компаниям 100%-ное участие в капитале компаний в России в сфере медицинских услуг, ремонта и обслуживания морских судов, аренды судов с экипажем, высшего и дополнительного образования. Они также получат возможность открыть свои филиалы в секторах розничной торговли, гостиничного дела, ресторанов, кинотеатров, ремонта и обслуживания самолетов, кейтеринга, а также оказания архитектурных услуг.
Москва и Абу-Даби объявили о заключении указанных соглашений вскоре после завершения российско-эмиратских переговоров между президентом Владимиром Путиным и лидером ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном в Москве 7 августа 2025 г. Главы государств повторно встретились в российской столице 29 января, где обсудили ход переговорного процесса вокруг Украины, а также развитие двусторонних отношений.
Несмотря на антироссийские санкции, отношения Москвы и Абу-Даби продолжают развиваться. По итогам 2025 г. российско-эмиратский товарооборот превысил $12 млрд, тогда как в 2021 г. он составлял $5,4 млрд, следует из данных российского Минэкономразвития. Из них около 90% – российский экспорт в ОАЭ. Без учета нефти и нефтепродуктов товарооборот между ОАЭ и ЕАЭС вырос с $7,5 млрд в 2021 г. до $29 млрд в 2025 г. Объем прямых российских инвестиций в Эмираты в 2024 г. превысил $25 млрд, а в обратном направлении – $17 млрд.
Соглашение России и ОАЭ призвано придать дополнительный импульс взаимной торговле, замечает программный менеджер РСМД Иван Бочаров. Однако, по его словам, текущий кризис вокруг Ирана неизбежно негативно отразится на показателях торгово-экономических связей Москвы и Абу-Даби, а также, по оценкам эмиратского правительства, приведет к снижению ВВП арабской монархии на 5% по итогам года. «Война влияет на безопасность судоходства, что означает рост стоимости фрахта и страховых рисков. Однако рано или поздно ситуация в регионе стабилизируется, и торгово-экономическое сотрудничество России и ОАЭ восстановится в полном объеме», – уверен востоковед.
ОАЭ остается одним из самых важных торгово-экономических партнеров для стран ЕАЭС, констатирует научный сотрудник лаборатории «Центр ближневосточных исследований» ИМЭМО РАН Станислав Лазовский. Проект предусматривает обнуление пошлин для товаров из ОАЭ в ЕАЭС и снижение таможенных ставок из государств – членов организации в аравийскую монархию. «Благодаря этому договору российский бизнес сможет сэкономить примерно 12 млрд руб. По оценкам Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), средняя ставка, применяемая ОАЭ к товарам ЕАЭС, снизится с нынешних 5 до 0,6% – экономия на уплате ввозных пошлин поставщиками из всех стран союза оценивается в $260 млн в год», – говорит эксперт.
За счет ослабления таможенных барьеров и удешевления транзита товаров из ОАЭ России будет проще противостоять санкционному давлению государств Запада, а российским производителям станет проще конкурировать на международном рынке, продолжает Лазовский. Конкурентными преимуществами главным образом могут воспользоваться российские производители продовольствия, а также компании, выпускающие товары с высокой добавленной стоимостью, включая фармацевтику, добавил эксперт: «В случае успеха эту практику можно распространить на другие арабские государства Персидского залива. Другое дело, смогут ли российские предприниматели грамотно воспользоваться соглашением? При положительном исходе на эмиратском рынке могут появиться товары тех отраслей российской экономики, которые ранее представлены там не были».