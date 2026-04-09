Минэк предложил закрепить в меморандуме единую цену товара на маркетплейсах

Минэк предложил закрепить в меморандуме единую цену товара на маркетплейсахЧисло участников нужно расширить на ритейл и банки, считают в министерстве
Минэк направил в администрацию президента и участникам рынка новый проект меморандума цифровых платформ (документ носит добровольный характер и предусматривает выполнение отдельных норм и принципов). В нем предлагается прописать обязательство по единой цене товара и открытой модели лояльности банков, возможность продавца отказаться от скидок без последствий, правила отказа и возврата товара покупателем, а также обеспечить недискриминационные условия для российских селлеров по сравнению с иностранными, следует из дополненной редакции меморандума (есть у «Ведомостей»).
Кроме того, министерство предложило расширить число его потенциальных участников до 10, включив представителей традиционного ритейла и банков. Об этом говорится в письме первого замминистра экономического развития Максима Колесникова в управление президента (документ, отправленный 8 апреля, есть у «Ведомостей»).
Критериями для участия в меморандуме предлагается считать годовой оборот свыше 500 млрд руб. (выручка – для платформ, товарооборот – для ритейла, операционный доход – для банков), а также количество активных пользователей свыше 15 млн человек (уникальные пользователи – для платформ, участники программы лояльности – для торговых сетей и активные клиенты – для банков), говорится в материалах к письму.
Под предложенные критерии, помимо Wildberries, Ozon и «Яндекса», подпадают также компании ритейла – X5 Group, «Магнит», «Лента» и банки – «Сбер», Альфа-банк, ВТБ. В ноябре меморандум подписали только три цифровые платформы (ЦП) – Wildberries, Ozon и «Авито». Часть крупных игроков тогда к меморандуму не присоединилась. «Яндекс» и «Сбер», по данным источников РБК, не поддержали документ из-за отсутствия ограничений на инвестиции маркетплейсов в скидки.
Несмотря на принятие закона о платформенной экономике, уже назрела необходимость новых изменений, отметил в ходе выступления на конференции КИТ министр экономического развития Максим Решетников. По его словам, платформы стали «мощной товаропроводящей сетью», формируют значимую часть экономики и инвестиций, при этом постепенно превращаются в олигополию. «Это вызывает напряжение как минимум у тех игроков, которые уже присутствуют на рынке», – подчеркнул министр, напомнив о дискуссии с банками. Также это приводит к снижению потока грузов и посылок с «Почты России», что ставит вопрос о новой модели для госкомпании, отметил министр.
Сейчас сложилась двухуровневая система регулирования – с одной стороны, это закон о платформенной экономике (вступает в силу 1 октября), а с другой – добровольный меморандум, практики из которого потом должны становиться обязательными и отражаться в законе, напомнил Решетников. Минэк предложил дополнить меморандум платформ, отметил министр, добавив, что новая версия документа уже направлена в администрацию президента, ФАС, ЦБ и участникам рынка.
Представитель ФАС подтвердил получение документа. В Wildberries, Ozon и ВТБ сообщили «Ведомостям», что участвуют в обсуждении нового меморандума. В АКИТ, «Магните», Х5, Т-банке и «Яндексе» отказались от комментариев. «Ведомости» направили запросы представителям Банка России, «Сбера», Альфа-банка и «Ленты».
Вопрос единой цены
В новой версии документа предлагается зафиксировать раздел «Единая цена и открытая модель программ стимулирования». Предполагается, что цена товара, работы или услуги не должна зависеть от выбора средства платежа и других условий. Минэк предлагает закрепить четыре принципа: цена не подлежит увеличению по мере перехода к оформлению заказа, покупатель воспринимает ее «как цену, доступную без выполнения дополнительных условий», она не может быть «визуально скрыта» и вводить пользователя в заблуждение, раскрытие условий происходит «в доступной, однозначной и наглядной форме».
Подписанты меморандума не должны существенно влиять на условия обращения товаров на смежных рынках и соблюдать принцип недискриминационного доступа к программам стимулирования спроса, следует из текста меморандума. К участникам таких программ должен применяться равный доступ – т. е. информация о правилах присоединения размещена в публичном доступе, условия прозрачны в том числе для банков и торговых сетей, а финансирование осуществляет исключительно тот субъект, от имени которого такая программа реализуется.
Вопрос допуска банков к программе скидок обсуждался последние полгода. Главы крупнейших банков просили ЦБ, правительство, Госдуму, Совфед и администрацию президента запретить прямые скидки и акции, завязанные на конкретном способе платежа (в основном с участием собственных банков маркетплейсов). Правозащитники и объединения предпринимателей просили отклонить эту идею. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина назвала такие скидки и акции с участием банков маркетплейсов «скрытой формой конкурентной борьбы». В ноябре 2025 г. регулятор предложил запретить разную цену товара в зависимости от способа оплаты.
Другие нововведения
Также в меморандуме предлагается зафиксировать несколько новых обязательств участников.
– Возможность продавца отказаться от скидок. Для «обеспечения баланса экономических интересов участников платформенных отношений» предлагается закрепить техническую возможность отказа от снижения цены товара за счет оператора ЦП. Отказ партнера-продавца не может быть «основанием для применения в отношении него таких мер, как ограничение доступа к личному кабинету, прекращение размещения карточки товара, снижение рейтинга, изменения порядка ранжирования карточки товара в поисковой выдаче, или для иного ущемления его интересов».
– Правила возврата товаров. Для обеспечения баланса интересов покупателей и продавцов Минэк предлагает внедрить механизм контроля за движением товара и сохранностью товарного вида, в том числе фото- и видеофиксацию при передаче продукции курьером и в пункте самовывоза. Такие материалы подлежат хранению платформой «в течение разумного срока» для урегулирования возможных споров, связанных с утратой товарного вида, повреждением либо подменой товара. Также участники меморандума могут разработать правила взаимодействия с владельцем ПВЗ при приеме товара. Продавец же вправе отразить в карточке товара размер расходов на доставку возвращенного товара, которые подлежат удержанию в пользу селлера. Платформы должны будут представить техническую возможность для продавца рассмотреть заявки на возврат в течение двух дней (за исключением отказов в момент получения).
– Недискриминационные условия для российских партнеров. Комиссия и стоимость услуг для российских продавцов не должны быть выше, чем у иностранных партнеров.
Что об этом думает бизнес
Такие принципы, как единая цена и открытые программы лояльности, не должны применяться выборочно и должны распространяться на всех участников рынка, включая банки и офлайн-ритейл, подчеркнул представитель Wildberries. Усилия государства по формированию единых рыночных принципов «повысят прозрачность отрасли и обеспечат равные условия конкуренции для банков, цифровых платформ и ритейлеров в интересах российских покупателей и предпринимателей», считает представитель Ozon. В ВТБ заявили, что позиция банка будет зависеть от итоговых предложений по регулированию маркетплейсов.
Ассоциация цифровых платформ поддерживает предложения Минэка по доработке меморандума о добросовестных практиках, заявил президент организации Ораз Дурдыев. По его словам, совместно с компаниями-участниками, министерством и администрацией президента продолжается работа по развитию механизмов саморегулирования в электронной торговле. Подключение к меморандуму крупных торговых сетей и банков позволит выработать более широкие отраслевые стандарты с учетом разных бизнес-моделей.
При этом, по словам Дурдыева, вопрос единой цены и открытых программ стимулирования спроса остается одним из самых сложных и требует дополнительной проработки. Он подчеркнул, что такие принципы должны распространяться на всех игроков, для которых они применимы, включая банки и традиционный ритейл.
В ассоциации также предупредили о рисках избыточного регулирования: оно может снизить гибкость ценообразования и привести к росту цен для потребителей. Диалог бизнеса и государства позволит выработать решения, которые обеспечат развитие электронной торговли и баланс интересов участников, уверен Дурдыев.