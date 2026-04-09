Минэк предложил закрепить в меморандуме единую цену товара на маркетплейсах

– Правила возврата товаров. Для обеспечения баланса интересов покупателей и продавцов Минэк предлагает внедрить механизм контроля за движением товара и сохранностью товарного вида, в том числе фото- и видеофиксацию при передаче продукции курьером и в пункте самовывоза. Такие материалы подлежат хранению платформой «в течение разумного срока» для урегулирования возможных споров, связанных с утратой товарного вида, повреждением либо подменой товара. Также участники меморандума могут разработать правила взаимодействия с владельцем ПВЗ при приеме товара. Продавец же вправе отразить в карточке товара размер расходов на доставку возвращенного товара, которые подлежат удержанию в пользу селлера. Платформы должны будут представить техническую возможность для продавца рассмотреть заявки на возврат в течение двух дней (за исключением отказов в момент получения).