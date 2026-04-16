Кабмин проработает оперативное разрешение споров после внедрения СПОТ

Кабмин проработает оперативное разрешение споров после внедрения СПОТЗакон, регулирующий механизм борьбы с серым импортом, принят Госдумой за два дня
Бизнес в ходе совещания у вице-премьера – руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко, которое прошло 15 апреля, сообщил о готовности к внедрению системы подтверждения ожидания товаров (СПОТ), рассказали «Ведомостям» два участника встречи. При этом представители делового сообщества предложили ряд изменений. Например, президент «Опоры России» Александр Калинин призвал расширить критерии добросовестных импортеров, которые могут быть освобождены от уплаты обеспечительного платежа, а председатель «Деловой России» Алексей Репик – создать механизм медиации для решения споров по примеру сервиса досудебного обжалования на портале госуслуг.
На совещании с бизнесом сотрудники ФНС продемонстрировали готовность работы сервиса и интерфейс для предпринимателей, рассказал журналистам представитель аппарата Григоренко. Сотрудники ФТС доложили о достаточном количестве мобильных групп, которые будут выборочно проверять автотранспорт на границе в рамках запуска нового порядка ввоза импортной продукции.
В ходе совещания также обсуждался вопрос внедрения оперативной процедуры разрешения спорных ситуаций по примеру работы сервиса досудебного обжалования контрольных органов на портале госуслуг, отметил представитель аппарата Григоренко. С помощью этого сервиса жалобы рассматриваются не дольше 15 дней, в то время как ранее в судах разбирательства по аналогичным вопросам занимали несколько месяцев. По итогу совещания будет создана дорожная карта запуска и развития СПОТ, сообщил собеседник.
Замечания к работе системы были у Торгово-промышленной палаты (ТПП), писал в начале апреля «Коммерсантъ». Среди вопросов, которые волновали бизнес, были слишком ранние сроки подачи документа о предстоящей поставке, отсутствие четких оснований для выборочного контроля грузов, невозможность скорректировать сведения о поставке перед выдворением с территории России, а также обременительность размера авансового платежа для небольших импортеров. ТПП и Минфин по итогам обсуждений пришли к соглашению по ряду вопросов, рассказали собеседники «Ведомостей», участвовавшие в совещании.
Госдума приняла закон, регламентирующий работу системы, во втором и третьем чтениях 15 апреля (первое чтение прошло днем раньше). Его также одобрил Совет Федерации.
Система, необходимая для борьбы с серым импортом, будет запущена с 1 июня 2026 г. – на месяц раньше первоначального плана, писали «Ведомости» 14 апреля. В конце марта Минфин сообщал о переносе тестового запуска СПОТ с апреля на июль и срока ее полноценного внедрения на октябрь. С 6 апреля система работает в тестовом режиме и предполагает добровольное участие участников ВЭД.
СПОТ коснется импортеров из стран ЕАЭС (Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия). При этом вице-премьер Алексей Оверчук отмечал, что для Белоруссии возможны послабления.
Внедрение системы затронет порядка 35 000 импортеров, наибольшая часть из которых – это малый бизнес, рассказал «Ведомостям» Калинин. Он также добавил, что в ходе совещания власти попросили предпринимателей активнее делать тестовые закупки, чтобы оперативно устранить все возможные недочеты системы.
Основная задача нового механизма состоит в пресечении уклонения от уплаты налогов за товар, например в случае, когда по документам поставка оформлена как транзитная, но таковой не является. Согласно принятому парламентом закону, основанием для провоза товаров через границу станет предъявление перевозчиком специальной визуализированной ссылки, которая будет присваиваться каждой конкретной партии товара при условии предварительной регистрации импортером так называемого документа о предстоящей поставке и внесения по нему обеспечительного платежа. При отсутствии документа (и, как следствие, кода) таможенный орган будет выдавать предписание о незамедлительном выезде транспортного средства с продукцией за пределы России.
При этом под действие системы подпадет не весь импорт. Исключение составят наличные денежные средства и денежные инструменты, нефть и выработанные из нее товары, электроэнергия, товары, транспортируемые трубопроводным видом транспорта. СПОТ не будет действовать в отношении продукции, ввозимой физлицами для личных, семейных и домашних нужд, а также иных товаров, в том числе входящих в специальный перечень правительства. Кроме того, система не распространяется на товары, перемещаемые между Калининградской областью и остальной частью территории России.
Отдельно закон перечисляет категории импортеров, освобожденных от предоставления обеспечительного платежа. К ним, в частности, будут относиться крупнейшие налогоплательщики, пользователи налогового мониторинга, уполномоченные экономические операторы. Кроме того, под исключение попадают все ситуации, когда налоги за товар платить не нужно в соответствии с законом, а также когда товар ввозится резидентом свободной экономической зоны, расположенной в стране ЕАЭС, на территорию такой же зоны в пределах РФ. Также обеспечительный платеж не потребуется при транзите через российскую территорию.