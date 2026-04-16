Кабмин проработает оперативное разрешение споров после внедрения СПОТ

Основная задача нового механизма состоит в пресечении уклонения от уплаты налогов за товар, например в случае, когда по документам поставка оформлена как транзитная, но таковой не является. Согласно принятому парламентом закону, основанием для провоза товаров через границу станет предъявление перевозчиком специальной визуализированной ссылки, которая будет присваиваться каждой конкретной партии товара при условии предварительной регистрации импортером так называемого документа о предстоящей поставке и внесения по нему обеспечительного платежа. При отсутствии документа (и, как следствие, кода) таможенный орган будет выдавать предписание о незамедлительном выезде транспортного средства с продукцией за пределы России.