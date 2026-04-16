РСПП раскритиковал поправки к закону о банкротстве

РСПП критикует норму о снижении минимальной численности членов СРО первой группы до 10 человек, второй и третьей – до 20. Принадлежность к группе в свою очередь определяется размером компенсационного фонда от 50 млн руб. для первой группы и до 200 млн руб. для третьей. Авторы писем опасаются, что организации фактически превратятся «в управляющие компании» и будут «заведомо действовать исключительно в интересах своих членов, но при этом регулирующая и контрольная функция в отношении арбитражных управляющих надлежаще осуществляться не будет». Дополнительный риск такой нормы – создание крупными системными кредиторами (например, банками и лизинговыми компаниями) «подконтрольных» СРО, что негативно скажется на защите прав других участников дел о банкротстве, указано в заключении.