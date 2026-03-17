Гражданам-банкротам могут возвращать 10% от продажи ипотечного жилья

Гражданам-банкротам могут возвращать 10% от продажи ипотечного жильяПервые поправки в закон о банкротстве ограничивались пятью процентами
Обанкротившемуся гражданину предлагается отдавать 10% от выручки с продажи взятого в ипотеку единственного жилья, но не более суммы первоначального взноса и уже произведенных платежей по кредиту. Это следует из новой редакции проекта поправок в закон о банкротстве ко второму чтению – первая версия предлагала возвращать 5% от выручки.
Законопроект в Госдуму внесло правительство еще в конце ноября 2024 г. – документ добавляет новую статью в закон о банкротстве, в которой прописаны условия распределения средств от продажи единственного ипотечного жилья должника-банкрота. В первом чтении депутаты приняли законопроект еще в середине января 2025 г., но ко второму чтению его доработали только в середине марта 2026 г.
