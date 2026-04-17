Минэк учтет позицию бизнеса при доработке законопроекта о банкротстве

В середине апреля РСПП направил свои замечания к реформе
Анастасия Бойко
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Минэкономразвития анализирует замечания бизнеса, которые поступили на проект поправок в закон «О несостоятельности (банкротстве)», рассказал «Ведомостям» первый замминистра экономического развития Максим Колесников. «Мы анализируем предложения. Я думаю, что мы точно найдем правильные формулировки и позицию [бизнеса] рассмотрим», – отметил чиновник.

По его словам, пока сложно оценить, какие именно доработки возможны, так как комментарии только пришли. Замминистра напомнил, что законопроект депутаты готовили совместно с Минэкономразвития – он сейчас рассматривается и согласовывается на площадке Госдумы. 

Проект поправок был внесен в парламент в конце марта. 

Суть реформы – в усилении реабилитационной составляющей института банкротства. Вместо процедур наблюдения, финансового оздоровления и внешнего управления появится механизм добанкротной санации для добровольной реструктуризации обязательств, а также конкурсное производство. В приоритете в процедуре банкротства станут восстановительные механизмы, а не ликвидационные, говорится в пояснительной записке. 

«Возможность подать заявление о реструктуризации долгов и начать дело о банкротстве с инструмента, ориентированного на сохранение бизнеса, должна стимулировать добросовестных должников к более раннему обращению за судебной защитой, а новая процедура реструктуризации долгов направлена на снижение социально-экономических потерь от ликвидации потенциально платежеспособных юридических лиц, рабочих мест и источников уплаты налогов», – отмечают авторы поправок.

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) подготовил замечания к реформе банкротства. Свои предложения глава РСПП Александр Шохин направил в Минэкономразвития, а также председателю комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергею Гаврилову, писали «Ведомости» 17 апреля. РСПП предложил создать рабочую группу при профильном думском комитете, которая бы занималась проработкой изменений документа. 

РСПП раскритиковал поправки к закону о банкротстве

Экономика / Правила

РСПП ожидает, что законопроект будет доработан на площадке Госдумы с учетом мнения бизнеса при подготовке к рассмотрению во втором чтении, сообщил «Ведомостям» вице-президент союза Александр Варварин. 

Во-первых, бизнес высказывает замечания к одному из ключевых нововведений реформы – возможности для компаний-должников реструктуризировать долг вместо обязательного запуска процедуры банкротства. Формулировка в законопроекте позволит любому кредитору вне зависимости от объема его требований заблокировать реструктуризацию путем направления отзыва о возражении против нее, считают в РСПП. Возможность отказаться от нее и последующее признание должника банкротом снижает заинтересованность в подаче заявления о реструктуризации долгов и приведет к сохранению «ликвидационной направленности» законодательства о банкротстве, отмечается в письме.

Во-вторых, есть замечания, связанные с механизмом назначения арбитражных управляющих в процедуре банкротства. Проект поправок предполагает, что ФНС будет осуществлять их государственную регистрацию. Мера провоцирует «недопустимый конфликт интересов», так как налоговая служба при осуществлении функций регистрации продолжит быть кредитором в ряде дел о банкротстве, считают в РСПП.

Бизнес также критикует норму о снижении минимальной численности членов саморегулируемых организаций (СРО) первой группы до 10 человек, второй и третьей – до 20. Бизнес опасается, что организации фактически превратятся «в управляющие компании» и будут «заведомо действовать исключительно в интересах своих членов, но при этом регулирующая и контрольная функция в отношении арбитражных управляющих надлежаще осуществляться не будет». Дополнительный риск такой нормы – создание крупными системными кредиторами (например, банками и лизинговыми компаниями) «подконтрольных» СРО, что негативно скажется на защите прав других участников дел о банкротстве, указано в заключении.

