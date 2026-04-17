Минэк учтет позицию бизнеса при доработке законопроекта о банкротстве

Минэк учтет позицию бизнеса при доработке законопроекта о банкротствеВ середине апреля РСПП направил свои замечания к реформе
Минэкономразвития анализирует замечания бизнеса, которые поступили на проект поправок в закон «О несостоятельности (банкротстве)», рассказал «Ведомостям» первый замминистра экономического развития Максим Колесников. «Мы анализируем предложения. Я думаю, что мы точно найдем правильные формулировки и позицию [бизнеса] рассмотрим», – отметил чиновник.
По его словам, пока сложно оценить, какие именно доработки возможны, так как комментарии только пришли. Замминистра напомнил, что законопроект депутаты готовили совместно с Минэкономразвития – он сейчас рассматривается и согласовывается на площадке Госдумы.
Проект поправок был внесен в парламент в конце марта.
Суть реформы – в усилении реабилитационной составляющей института банкротства. Вместо процедур наблюдения, финансового оздоровления и внешнего управления появится механизм добанкротной санации для добровольной реструктуризации обязательств, а также конкурсное производство. В приоритете в процедуре банкротства станут восстановительные механизмы, а не ликвидационные, говорится в пояснительной записке.
«Возможность подать заявление о реструктуризации долгов и начать дело о банкротстве с инструмента, ориентированного на сохранение бизнеса, должна стимулировать добросовестных должников к более раннему обращению за судебной защитой, а новая процедура реструктуризации долгов направлена на снижение социально-экономических потерь от ликвидации потенциально платежеспособных юридических лиц, рабочих мест и источников уплаты налогов», – отмечают авторы поправок.
Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) подготовил замечания к реформе банкротства. Свои предложения глава РСПП Александр Шохин направил в Минэкономразвития, а также председателю комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергею Гаврилову, писали «Ведомости» 17 апреля. РСПП предложил создать рабочую группу при профильном думском комитете, которая бы занималась проработкой изменений документа.
РСПП ожидает, что законопроект будет доработан на площадке Госдумы с учетом мнения бизнеса при подготовке к рассмотрению во втором чтении, сообщил «Ведомостям» вице-президент союза Александр Варварин.
Во-первых, бизнес высказывает замечания к одному из ключевых нововведений реформы – возможности для компаний-должников реструктуризировать долг вместо обязательного запуска процедуры банкротства. Формулировка в законопроекте позволит любому кредитору вне зависимости от объема его требований заблокировать реструктуризацию путем направления отзыва о возражении против нее, считают в РСПП. Возможность отказаться от нее и последующее признание должника банкротом снижает заинтересованность в подаче заявления о реструктуризации долгов и приведет к сохранению «ликвидационной направленности» законодательства о банкротстве, отмечается в письме.
Во-вторых, есть замечания, связанные с механизмом назначения арбитражных управляющих в процедуре банкротства. Проект поправок предполагает, что ФНС будет осуществлять их государственную регистрацию. Мера провоцирует «недопустимый конфликт интересов», так как налоговая служба при осуществлении функций регистрации продолжит быть кредитором в ряде дел о банкротстве, считают в РСПП.
Бизнес также критикует норму о снижении минимальной численности членов саморегулируемых организаций (СРО) первой группы до 10 человек, второй и третьей – до 20. Бизнес опасается, что организации фактически превратятся «в управляющие компании» и будут «заведомо действовать исключительно в интересах своих членов, но при этом регулирующая и контрольная функция в отношении арбитражных управляющих надлежаще осуществляться не будет». Дополнительный риск такой нормы – создание крупными системными кредиторами (например, банками и лизинговыми компаниями) «подконтрольных» СРО, что негативно скажется на защите прав других участников дел о банкротстве, указано в заключении.