Главная / Экономика /

Почему сокращается льготное кредитования малого и среднего бизнеса

Власти не смогут предоставлять средства так же, как раньше, заявили в Минэке
Ксения Котченко
Анастасия Бойко
Дарья Мосолкина
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Правительство продолжит господдержку кредитования бизнеса, но бюджетные ограничения не позволяют оказывать ее на тех же уровнях, как в период COVID-19, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников на Всероссийском форуме инфраструктуры поддержки предпринимательства «Мой бизнес». Он ожидает переориентацию с долговой поддержки на поддержку капитала.

«Безусловно, мы продолжаем реализацию и всех мер государственной поддержки, которые есть. Другой момент, что та ситуация, в том числе и бюджетная ситуация, с которой мы столкнулись, конечно, не предполагает, что мы будем в тех объемах, в тех же, например, что и в COVID, субсидировать программы кредитования, раздавать гранты и т. д. Нет, ситуация гораздо более сложная», – сказал Решетников (цитата по «Интерфаксу»).

