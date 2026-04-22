Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Экономика /

Эксперты указали на риски для фискальной системы из-за старения населения

Они предлагают создать стимулы для продолжения трудовой деятельности пенсионерам
Ксения Котченко
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Фискальная система России находится в высокой степени зависимости от трудоспособного населения, при этом по мере старения населения риски для бюджета будут возрастать. В связи с этим вскоре перед властями встанет вопрос необходимости ее модернизировать. К таким выводам приходят эксперты Финансового университета при правительстве и Института социально-экономических проблем народонаселения РАН в исследовании «Демографические факторы налоговой политики: эффекты трансформации половозрастной структуры населения». Текст опубликован в журнале «Народонаселение» («Ведомости» с ним ознакомились).

Средние возрастные группы (30–50 лет) сейчас обеспечивают более 60% налоговых поступлений (НДФЛ, НДС и акцизы, социальные взносы), подсчитали авторы на основе данных ФНС за 2024 г. В частности, на группу в возрасте от 30 до 40 лет приходится треть поступлений, от 40 до 50 лет – 29,1%. Процент значительно меньше для более старших и младших групп: на возраст 20–30 лет приходится 18,2%, на граждан старше 50 – 20,3%.

Вы видите 11% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте