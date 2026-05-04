Бизнес пожаловался на падение потребительского спроса в I квартале

Бизнес пожаловался на падение потребительского спроса в I кварталеПри этом проблема неплатежей со стороны контрагентов стала менее острой
Снижение спроса на продукцию или услуги стало главным ограничением для бизнеса в I квартале 2026 г., следует из ежеквартального мониторинга Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), с результатами которого ознакомились «Ведомости». Такой ответ дали 37,6% опрошенных, доля выросла на 4,5 п. п. за прошедшие три месяца. Опрос проходил в апреле 2026 г.
Одновременно несколько снизилась напряженность ситуации с неплатежами контрагентов – доля таких ответов упала на 8,1 п. п. до 34,1%. Этот ответ был самым популярным в конце IV квартала 2025 г. Тогда 42,3% компаний указывали на эту проблему.
Также в число главных затруднений для бизнеса вошли недоступность заемных финансовых ресурсов и недостаток оборотных средств. О них заявили около 25% опрошенных. В IV квартале 2025 г. значимость проблем из-за нехватки финансовых ресурсов была ниже (о ней говорили 19% опрошенных), а дефицита оборотных средств, напротив, незначительно выше (26%), отмечают в РСПП.
Среди других проблем бизнес выделяет негативное влияние санкций (16,5%), рост фискальной нагрузки (14,1%), невозможность оснастить организацию новым оборудованием, технологиями из-за ограничения импорта (11,8%). Такую же долю составил вариант «резкий рост цен на отечественную продукцию». Сокращение объемов производства отметили 9,4% компаний.
Среди респондентов 7,2% указали на сокращение инвестиционных программ компании или их перенос на более поздний срок. При этом по сравнению с данными за IV квартал 2025 г. участники стали реже выбирать этот ответ (тогда о таких планах сообщали 12% опрошенных), отмечает РСПП.
Сокращение расходов
Традиционно большинство компаний (65,4%) планирует провести сокращение расходов для повышения эффективности, но их доля стала ниже относительно итогов IV квартала 2025 г., следует из результатов исследования. Тогда этот вариант респонденты указывали в 82,5% случаев.
В основном участники опроса планируют сокращать расходы за счет административных и общехозяйственных нужд – о таком варианте заявили более 80%. Также популярным остается снижение расходов на услуги. Более чем в 2 раза сократилась доля респондентов, экономящих на сырье и комплектующих. Если по итогам IV квартала прошлого года такой вариант выбирали 30,1% респондентов, то в I квартале –13,9%.
В то же время выросла популярность мер, связанных с сокращением расходов на персонал: доля таких компаний выросла с 12,4 до 25%. В планах этих участников опроса в первую очередь сокращение найма сотрудников. Также около 50% организаций сообщили, что они не исключают увольнения части персонала, перевод их на работу на условиях неполного рабочего времени, отпуска без сохранения заработной платы.
Другие меры экономии
Реализовать программы по энергосбережению и сохранению ресурсов собираются 28,4% организаций, доля которых прибавила за квартал 6,5 п. п., а заняться реализацией проектов по внедрению цифровых технологий планируют 16% опрошенных предприятий. В прошлый отчетный период цифровизация находилась на втором месте по популярности с долей 27%.
Сохранить или увеличить объемы инвестиций намерены 14,8% компаний. По 12,3% организаций планируют интенсифицировать производство, начать требовать аванс со стороны покупателей, отказаться от авансирования поставщиков. О возможном повышении цен заявили 11,1%. У такой же доли предприятий в планах сокращение объемов инвестиционных программ. Замещением импортной продукции хотят заняться 8,6% организаций, принявших участие в мониторинге.
Что происходит с бизнесом
Падение спроса сейчас вышло на первый план, оно усугубляется тем, что сокращаются государственный заказ, закупки компаний с госучастием, монополий и частного бизнеса, говорит вице-президент Торгово-промышленной палаты Елена Дыбова. По ее словам, «практически по всем фронтам бизнес получил снижение заказов». Кроме того, компании стали реже заявлять о том, что собираются повышать цены, на фоне низкого спроса, отмечает Дыбова.
В I квартале произошло снижение спроса, оборот по расчетным счетам малого и среднего бизнеса снизился на 16%, говорит президент «Опоры России» Александр Калинин со ссылкой на данные банков. Он поясняет, что для потребителей сильно выросли затраты на коммунальные платежи, кредиты, налоги, поэтому они стали экономить на покупках.
Доля тех, кто планирует сокращать расходы, снизилась из-за того, что бизнес уже исчерпал все возможности это сделать и «максимально ужался» еще в конце прошлого года, указывает Дыбова. Она отмечает, что на этом фоне предприниматели стали чаще принимать решение о сокращении персонала, а в дальнейшем – о закрытии. Снижение остроты ситуации в расчетах с контрагентами обычно характерно для I квартала, так как закрытие контрактов обычно приходится на конец года, отмечает Дыбова. При этом к IV кварталу, по ее мнению, цифры вновь вырастут.
Калинин считает, что для поддержки предпринимателей необходимы системные решения по улучшению делового климата, такие как помощь бизнесу в выходе на новые рынки и экспортные субсидии на логистику.
Совокупные налоговые поступления в консолидированный бюджет от бизнеса и граждан на специальных режимах в I квартале текущего года сократились на 22,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, писали «Ведомости» 24 апреля со ссылкой на данные Минфина (абсолютные цифры ведомство не раскрывало). Падение поступлений от упрощенной и патентной систем налогообложения, единого сельскохозяйственного налога и налога на профдоход на 16% показывает и статистика ФНС – с 247,7 млрд руб. в I квартале прошлого года до 207 млрд за три месяца текущего. При этом поступления налогов от бизнеса на автоУСН выросли почти в 50 раз и составили 41,9 млрд после 850,7 млн руб. в I квартале 2025 г.
Индекс предпринимательской уверенности в апреле в добывающих производствах вырос на 0,9 п. п. до -4,4%, а в обрабатывающих производствах снизился на 1,9 п. п. до -3,2%, следует из данных Росстата (отрицательный показатель означает, что число предпринимателей, считающих конъюнктуру неблагоприятной, превалирует. – «Ведомости»). В апреле 2025 г. в добывающем секторе экономики он составил 0,1%, в обрабатывающем секторе экономики – 1,8%. Показатель отражает обобщенное состояние предпринимательского поведения организаций по сравнению с мартом 2026 г. – сальдированный финансовый результат организаций без субъектов малого предпринимательства, кредитных организаций, государственных учреждений, некредитных финансовых организаций составил 3,353 трлн руб. в январе – феврале, что на 33,1% меньше уровня прошлого года.