Спрос на квартиры в готовых домах вырос почти на 12%Это следствие снижения ставок по ипотеке и перетока покупателей с рынка новостроек
В I квартале 2026 г. в России было продано 313 000 квартир в готовых домах. Об этом со ссылкой на Роскадастр сообщает сервис «Авито недвижимость». По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число договоров купли-продажи вторичного жилья увеличилось на 11,7%, говорит ее управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости Сергей Еремкин. При этом, по его словам, в марте годовая динамика составила 26% (до 125 000 лотов).
Спрос на вторичное жилье действительно растет, подтверждает главный аналитик «Циана» Алексей Попов. В городах-миллионниках, по его словам, в январе – марте было закрыто на 23% больше сделок (до 287 000 шт.), чем в первые три месяца 2025 г. А вот по сравнению с IV кварталом прошлого года данный показатель просел на 24%, уточняет эксперт. При этом он обращает внимание на то, что продажи на рынке новостроек за три первых месяца сократились гораздо сильнее – на 41%.