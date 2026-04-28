Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
RTSI1 150,64+0,94%RGBI119,46-0,36%CNY Бирж.10,94-0,37%IMOEX2 732,41-0,02%RGBITR778,47-0,26%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Недвижимость /

Спрос на квартиры в готовых домах вырос почти на 12%

Это следствие снижения ставок по ипотеке и перетока покупателей с рынка новостроек
Мария Асиновская
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

В I квартале 2026 г. в России было продано 313 000 квартир в готовых домах. Об этом со ссылкой на Роскадастр сообщает сервис «Авито недвижимость». По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число договоров купли-продажи вторичного жилья увеличилось на 11,7%, говорит ее управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости Сергей Еремкин. При этом, по его словам, в марте годовая динамика составила 26% (до 125 000 лотов).

Спрос на вторичное жилье действительно растет, подтверждает главный аналитик «Циана» Алексей Попов. В городах-миллионниках, по его словам, в январе – марте было закрыто на 23% больше сделок (до 287 000 шт.), чем в первые три месяца 2025 г. А вот по сравнению с IV кварталом прошлого года данный показатель просел на 24%, уточняет эксперт. При этом он обращает внимание на то, что продажи на рынке новостроек за три первых месяца сократились гораздо сильнее – на 41%.

Вы видите 20% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её