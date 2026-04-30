Рынок планшетов стагнирует на фоне падения спроса на электронику

За I квартал 2026 г. в России количество проданных планшетов относительно аналогичного периода 2025 г. выросло на 5% и составило около 850 000 шт. В деньгах рынок вырос на 4% и составил около 16,7 млрд руб. Такую статистику «Ведомостям» предоставил руководитель департамента «Компьютеры и планшеты» компании «М.видео» Сергей Зарайский.