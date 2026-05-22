Почти на 30% больше предпринимателей обанкротилось через суд в I квартале

Число банкротств индивидуальных предпринимателей (ИП) через суд (с долгами свыше 1 млн руб. и при наличии спорных ситуаций) выросло на 29% в годовом выражении в I квартале текущего года и достигло 8146 процедур. Такие данные 21 мая опубликовал Федресурс. Рост показателя относительно более ранних периодов оказался еще более значительным. По сравнению с I кварталом 2024 г. число таких процедур выросло в 2,6 раза (было завершено 3134 процедуры), по сравнению с I кварталом 2023 г. – в 3,3 раза (2492 процедуры), следует из презентации Федресурса, с которой ознакомились «Ведомости».