Эксперты заявили о тренде на сокращение менеджеров среднего звена

Сокращение уровней организационной иерархии (delayering) стало одним из ключевых структурных трендов 2025 г., следует из результатов обзора HR Efficiency Benchmarks 2026 консалтинговой компании Regroup. На этом фоне бизнес сокращает руководителей среднего звена – их число снизилось на 4% в опрошенных компаниях, годом ранее – на 1,4%. Массовых сокращений не происходит, при этом на места ушедших с управленческих позиций не ищут замену, отмечают в Regroup.