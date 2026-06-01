Импортеры предложили альтернативу обеспечительному платежу в рамках СПОТ

Импортеры предложили альтернативу обеспечительному платежу в рамках СПОТСистема запущена с 1 июня, но пока без обязательства уплаты авансового НДС
Бизнес предложил правительству альтернативу обеспечительному платежу в рамках новой системы подтверждения ожидания товаров (СПОТ) – механизма борьбы с серым импортом, который запускается с 1 июня. Импортеры просят заменить его на банковские гарантии. Тема обсуждалась на совещании вице-премьера Дмитрия Григоренко, курирующего запуск системы, с представителями ведущих бизнес-объединений. Об этом «Ведомостям» рассказали источники, принимавшие в нем участие.
По словам одного из участников совещания, у кабмина нет принципиальных возражений, однако там считают необходимым исключить возможность предоставления фиктивных гарантий. Вероятно, этот вопрос будет решен через привязку к банковской системе, чтобы оттуда напрямую получать валидные банковские гарантии на плательщиков, поясняет второй собеседник. Власти пообещали взять его в проработку после запуска системы в июне, уточнил он. Представитель аппарата Григоренко подтвердил «Ведомостям» обсуждение этой темы с бизнесом и планы по ее проработке.