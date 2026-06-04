Минфин рассказал о будущем обмена данными с цифровыми платформами

Минфин рассказал о будущем обмена данными с цифровыми платформамиМаркетплейсам предстоит стать операторами мониторинга налоговых рисков
Власти планируют расширять информационное взаимодействие с электронными платформами, передав им функцию мониторинга налоговых рисков. Об этом в ходе выступления на ПМЭФе рассказал замглавы Минфина статс-секретарь Алексей Сазанов. Он уточнил, что летом будет выпущено специальное постановление, регламентирующее такое взаимодействие, а с 1 октября площадки в добровольном формате будут передавать ФНС информацию «о продавцах, объемах торговли и признаках уклонения от уплаты налогов» при их наличии. В дальнейшем Минфин планирует «совершенствовать законодательство» в этом направлении, чтобы окончательно формализовать партнерство налоговой службы и площадок. По словам Сазанова, ФНС разрабатывает профили рисков, чтобы площадки могли выполнять «функцию налогового мониторинга» – следили за оборотами и деятельностью продавцов, а затем передавали эту информацию ФНС, если будут выявляться подозрительные операции. «То есть здесь у нас такая системная планомерная работа ведется через усиление администрирования, через усиление информационного взаимодействия», – заключил он.
Фактически обмен данными ФНС с платформами существует уже больше года. Впервые о пилотном проекте службы и операторов цифровых платформ (в частности, Wildberries, Оzon, «Яндекс маркета», «Мегамаркета», «Авито») стало известно в октябре 2024 г. Глава ФНС Даниил Егоров во время совещания с президентом России Владимиром Путиным рассказал, что система внутреннего контроля маркетплейсов будет донастроена определенным образом, чтобы выявлять риски и обмениваться информацией о них с налоговой. Дополнительно информационное взаимодействие между налоговиками и платформами закреплено в принятом, но пока не вступившем в силу ФЗ «Об отдельных вопросах платформенной экономики». При этом закон по большей части сформулирован рамочно и никаких деталей такого обмена не устанавливает.
Уже с июня прошлого года маркетплейсы стали направлять селлерам первые уведомления о рисках искусственного дробления бизнеса, писали «Ведомости». Более того, первый вариант постановления Минфина о взаимодействии платформ и налоговой службы также был опубликован для общественного обсуждения в прошлом году – в конце октября. Согласно проекту, передача сведений (их объем и содержание в документе не уточнялись) может осуществляться двумя способами: через информационные системы, используемые площадкой для налогового мониторинга (в случае если она присоединилась к нему), или через «электронные сервисы и протоколы информационного обмена», размещаемые на сайте ФНС. Кроме того, документ четко регламентировал сроки для разных этапов взаимодействия.
НДС и трансграничная электронная торговля
Отдельный трек, которым занимается Минфин в рамках регулирования платформенной экономики, касается трансграничной электронной торговли, где на первый план выходит введение НДС, отметил Сазанов. Согласно уже подготовленному законопроекту, ставка налога будет расти постепенно: 7% в 2027 г., 14% в 2028-м и 22% в 2029 г. По мнению Минфина, это «наиболее сбалансированное решение», которое учитывает как интересы покупателей, так и интересы продавцов. Иной подход, то есть одномоментное увеличение ставки НДС, оказал бы существенный негативный эффект на спрос, уверен Сазанов.
Изначально Минфин предлагал более плавное повышение ставки НДС для ввозимых через маркетплейсы товаров. С 2027 г. она должна была составить 5%, с 2028 г. – 10%, с 2029 г. – 15%, с 2030 г. – 20% (максимальная на тот момент ставка, до принятия поправок в Налоговый кодекс). Позже Минпромторг выступил с контрпредложением. По мнению министерства, налог необходимо ввести в полном размере сразу с 2027 г. и сделать ставку стандартной, т. е. 22%, отмечал его глава Антон Алиханов. После этого Минфин предложил обновленные компромиссные параметры поэтапного повышения ставки НДС на импортные товары.
Администраторами нового налога выступят ФНС и ФТС. Первая будет отвечать за поток товаров стоимостью до 200 евро (не облагаются ввозной таможенной пошлиной. – «Ведомости») и электронные площадки будут сами в качестве агентов подавать декларации и платить налог, рассказал Сазанов. При превышении порога выше 200 евро ввоз товаров будет контролировать ФТС, добавил он.
Администрирование новой системы уплаты НДС на e-commerce будет происходить по аналогии с так называемым «налогом на google» (НДС, взимаемый с иностранных компаний за оказание электронных услуг российским покупателям. – «Ведомости»), пояснил Сазанов позже журналистам в кулуарах форума. Механизм предполагает добровольную постановку иностранных компаний на учет в России в качестве налогоплательщиков. При этом вероятность потенциальных санкционных рисков компании должны будут определить самостоятельно, уточнил он, отвечая на вопрос журналистов.