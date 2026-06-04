Минфин рассказал о будущем обмена данными с цифровыми платформами

Власти планируют расширять информационное взаимодействие с электронными платформами, передав им функцию мониторинга налоговых рисков. Об этом в ходе выступления на ПМЭФе рассказал замглавы Минфина статс-секретарь Алексей Сазанов. Он уточнил, что летом будет выпущено специальное постановление, регламентирующее такое взаимодействие, а с 1 октября площадки в добровольном формате будут передавать ФНС информацию «о продавцах, объемах торговли и признаках уклонения от уплаты налогов» при их наличии. В дальнейшем Минфин планирует «совершенствовать законодательство» в этом направлении, чтобы окончательно формализовать партнерство налоговой службы и площадок. По словам Сазанова, ФНС разрабатывает профили рисков, чтобы площадки могли выполнять «функцию налогового мониторинга» – следили за оборотами и деятельностью продавцов, а затем передавали эту информацию ФНС, если будут выявляться подозрительные операции. «То есть здесь у нас такая системная планомерная работа ведется через усиление администрирования, через усиление информационного взаимодействия», – заключил он.