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Главная / Экономика /

Минфин планирует достичь структурно сбалансированного бюджета в течение трех лет

Это более предпочтительный вариант, чем сокращать расходы, считают эксперты
Анастасия Бойко
Михаил Шибанов
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Минфин стремится к структурно сбалансированному бюджету, но это не происходит быстро, заявил «Ведомостям» министр финансов Антон Силуанов в кулуарах ПМЭФ-2026. По его словам, министерство ставит задачу по достижению нулевого структурного дефицита на 2027–2029 гг. «Мы к этому стремимся, но это не происходит быстро. Поэтому структурный баланс будет в течение трехлетки. Именно такую задачу мы ставим в 2027–2029 гг.», – заявил Силуанов.

Нулевой структурный дефицит, согласно бюджетному правилу, означает, что предельные расходы казны не должны превышать суммы базовых нефтегазовых доходов (НГД), рассчитанных исходя из цены отсечения, и ненефтегазовых доходов за вычетом расходов по обслуживанию госдолга и разности между предоставлением и погашением бюджетных кредитов (как внутригосударственных, так и внешних). Минфин планировал структурно нейтральный бюджет на 2025–2027 гг. Но этого не удалось достичь – его параметры в 2025 г. пересматривали дважды за год, а плановый дефицит по сравнению с первоначальной версией был увеличен в 5 раз (с 1,17 трлн до 5,65 трлн руб.).

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