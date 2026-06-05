Минфин планирует достичь структурно сбалансированного бюджета в течение трех лет

Нулевой структурный дефицит, согласно бюджетному правилу, означает, что предельные расходы казны не должны превышать суммы базовых нефтегазовых доходов (НГД), рассчитанных исходя из цены отсечения, и ненефтегазовых доходов за вычетом расходов по обслуживанию госдолга и разности между предоставлением и погашением бюджетных кредитов (как внутригосударственных, так и внешних). Минфин планировал структурно нейтральный бюджет на 2025–2027 гг. Но этого не удалось достичь – его параметры в 2025 г. пересматривали дважды за год, а плановый дефицит по сравнению с первоначальной версией был увеличен в 5 раз (с 1,17 трлн до 5,65 трлн руб.).