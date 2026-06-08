Глава «Роснефти» рассказал о будущем мировой экономики

Глава «Роснефти» рассказал о будущем мировой экономикиКонфликт на Ближнем Востоке может стать началом глобального кризиса, связанного с дефицитом ресурсов, считает он
Новый облик мировой экономики будет определять глобальный дефицит ресурсов – электроэнергии, меди и других металлов, продовольствия и воды. Об этом заявил в ходе выступления на энергетической панели Петербургского международного экономического форума главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин.
Начиная выступление на форуме, глава «Роснефти» сравнил текущую ситуацию в мире с сюжетом древнегреческого мифа о сосуде (в более поздней литературной интерпретации – ящике) Пандоры, открытие которого принесло различные беды. При этом в своем докладе он решил рассмотреть вопрос: какие проблемы еще остались на дне этого сосуда?
Сечин подчеркнул, что из-за действий США мировая экономика стала заложником политических решений, которые принимаются в интересах крупных корпораций – технологических, военных и финансовых. К таким инструментам воздействия, как пандемия, разрушение цепочек поставок, санкции, вмешательство во внутренние дела государств, политические провокации, экономическое удушение, захват судов, подрыв трубопроводов, организация государственных переворотов, добавилось применение вооруженных сил, отметил он.
Конфликт на Ближнем Востоке, который привел к блокаде Ормузского пролива, создал предпосылки для глобального кризиса, заявил Сечин. Кроме нефти и газа, через Ормузский пролив проходит значительный объем экспорта других товаров, в том числе удобрений, напомнил глава «Роснефти». Он обратил внимание, что только в январе – апреле 2026 г. мировые цены на удобрения взлетели почти на 60%. Это не может не вызвать скачка цен на продовольствие в ближайшие полгода, сказал Сечин. Наиболее уязвимыми при этом окажутся Индия, страны Африки и Юго-Восточной Азии, считает он.
По мнению Сечина, блокировка Ормузского пролива стала прецедентом, который вызвал угрозу нарушения использования других «узких мест» глобальной логистики – Малаккского, Баб-эль-Мандебского и Гибралтарского проливов, маршрута вдоль мыса Доброй Надежды, Датских и Турецких проливов, Суэцкого и Панамского каналов. Они имеют ключевое значение не только для мировой энергетики, но и для всей мировой торговли, подчеркнул глава «Роснефти».
Вызовами, которые будут определять ситуацию в мировой экономике в будущем, Сечин назвал дефицит электроэнергии для развития центров обработки данных, металлов, необходимых для энергоперехода, а также продовольствия и воды.
Отсутствие сбалансированного подхода к развитию энергетики уже привело к росту цен на электроэнергию за последние пять лет в США более чем на 30%, в Европе – на 35–45%, отметил он. Спрос на различные металлы, в первую очередь медь, в электрогенерации, электротранспорте и электросетях к 2050 г. вырастет более чем вдвое, а ресурсы ограничены, обратил внимание глава «Роснефти». Дополнительным ограничением становится доступ к воде: к 2030 г. потребление воды центрами обработки данных может почти удвоиться, добавил Сечин.
Основным генератором и бенефициаром надвигающегося кризиса Сечин назвал финансовый сектор западных стран, прежде всего США. По его словам, американские BlackRock, Vanguard и State Street управляют триллионами долларов, вложенными по завышенным оценкам в сектор высоких технологий и военно-промышленный комплекс.
По мнению главы «Роснефти», наиболее подготовлен к кризису на Ближнем Востоке и его последствиям оказался Китай – благодаря сбалансированному подходу к обеспечению энергобезопасности на основе реальной оценки рисков. Энергетическая политика этой страны является примером сбалансированного развития энергетики, отметил Сечин.
Китай обладает ощутимым конкурентным преимуществом в цене на электроэнергию, подчеркнул глава «Роснефти». В настоящее время Китай управляет крупнейшей в мире энергосистемой с установленной мощностью генерации около 4 ТВт, что более чем в 3 раза превышает показатель США, отметил Сечин. Одновременно с развитием возобновляемых источников энергии в Китае продолжается строительство тепловых электростанций, напомнил глава «Роснефти». Например, в 2025 г. в стране были введены в эксплуатацию 78 ГВт угольной электрогенерации, также планируются новые проекты общей мощностью 161 ГВт, сказал он.
Также Китай реализует крупнейшую программу по развитию атомной генерации – в стране эксплуатируется 61 атомный реактор из 438 действующих реакторов в мире и строится 39 реакторов, что составляет более половины всех строящихся атомных станций в мире, обратил внимание Сечин. Помимо этого Китай лидирует в инвестициях в электросети, вкладывая в этот сектор около $100 млрд в год, добавил глава «Роснефти».
В своем докладе Сечин обратил внимание на снижение энергетического потенциала стран ОПЕК+. К нему привел выход из состава ОПЕК Объединенных Арабских Эмиратов, а ранее – Катара, Эквадора и Анголы. Добыча нефти странами ОПЕК+ за последние 10 лет упала с 58 млн до 37 млн барр. в сутки, обратил внимание глава «Роснефти». А с учетом того, что на входящие в альянс Иран, Венесуэлу и Ливию не распространяются ограничения по добыче, а Ирак и Казахстан в значительной мере превышают установленные квоты, добыча стран – участниц ОПЕК+, соблюдающих ограничения, фактически составляет 27 млн барр. в сутки, менее трети мирового производства, заявил он.
Россия неукоснительно выполняла обязательства и способствовала решению задач альянса, но из-за санкций лишилась преимуществ, которые получили другие страны, отметил Сечин. По его словам, большинство крупных участников ОПЕК+ нарастили добычу за время действия соглашения, а в России в период ограничений добыча сократилась на 1,5 млн барр. в сутки. Это падение на 15%, которое предстоит компенсировать необходимыми инвестициями в размере не менее 10 трлн руб., подчеркнул он.
Характеризуя перспективы развития ситуации в мировой энергетике и экономике в целом, Сечин привел слова британского государственного деятеля Уинстона Черчилля, сказанные им в 1942 г.: «Это еще не конец. Это даже не начало конца. Но, пожалуй, это конец начала». Возвращаясь к образу сосуда Пандоры, глава «Роснефти» напомнил, что, согласно древнегреческому поэту Гесиоду, на дне сосуда находились надежды, а в более точном переводе – пустые надежды. По его словам, «конец начала» будет означать, что пустые надежды и иллюзии окончательно исчезнут, а завершения системного кризиса дождутся те страны, которые будут к этому готовы. Завершил выступление Сечин цитатой из Екклесиаста: «Конец дела лучше начала его; терпеливый лучше высокомерного».
Конфликт на Ближнем Востоке – кульминация процессов, которые продолжаются уже несколько десятилетий, отмечает доцент Финансового университета при правительстве Валерий Андрианов. К ормузскому кризису привели полная деградация всех глобальных институтов, включая ООН, попытки заменить все международные правила и нормы правилами США, расширение санкционного давления и открытое применение военной силы, соглашается он. Нарастание хаоса и отсутствие справедливых и прозрачных правил игры могут привести к глобальному дефициту электроэнергии, воды, меди и других металлов и т. д., уверен эксперт.
Вероятный дефицит электроэнергии будет тормозить хозяйственное и технологическое развитие государств, говорит инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов. А возможный дефицит меди и других металлов, а также воды может стать катализатором роста уровня бедности и экономической деградации, считает он. В результате произойдет рост дифференциации стран по уровню экономического и технологического развития, отмечает эксперт. Более конкурентоспособными в этой ситуации будут государства с обширными запасами природных ресурсов и воды и развитыми технологиями, например Китай, указывает он.
По мнению Андрианова, успешно пройти кризис смогут страны, которые готовы выстраивать долгосрочные альянсы и действовать совместно. Россия занимает уникальное положение как важный источник поставок энергоресурсов и многих природных элементов, необходимых для мировой экономики, отмечает он. От партнерства с ней выиграют в первую очередь Индия и Китай, говорит Андрианов.
При этом на фоне снижения эффективности действий соглашения ОПЕК+ России следует задуматься о целесообразности дальнейшего участия в нем, считает Суверов.