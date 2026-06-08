Глава «Роснефти» рассказал о будущем мировой экономики

Характеризуя перспективы развития ситуации в мировой энергетике и экономике в целом, Сечин привел слова британского государственного деятеля Уинстона Черчилля, сказанные им в 1942 г.: «Это еще не конец. Это даже не начало конца. Но, пожалуй, это конец начала». Возвращаясь к образу сосуда Пандоры, глава «Роснефти» напомнил, что, согласно древнегреческому поэту Гесиоду, на дне сосуда находились надежды, а в более точном переводе – пустые надежды. По его словам, «конец начала» будет означать, что пустые надежды и иллюзии окончательно исчезнут, а завершения системного кризиса дождутся те страны, которые будут к этому готовы. Завершил выступление Сечин цитатой из Екклесиаста: «Конец дела лучше начала его; терпеливый лучше высокомерного».