Что на дне ларца Пандоры?

Впрочем, деньги из мировой экономики сосет не только военно-промышленный комплекс. Одновременно надувается и «технологический пузырь». Так, на американском фондовом рынке доля 10 крупнейших технологических компаний за последние десять лет утроилась, превысив 40%. Ожидается, что вскоре она приблизится к 50%. Рассматривается даже вопрос о закупке акций технологических гигантов за свет пенсионных накоплений американцев. И это при том, что реальная отдача от внедряемых передовых технологий весьма сомнительна. «Согласно последним исследованиям, около 70% компаний по всему миру активно используют искусственный интеллект в своей работе. Однако в 90% случаев за три последних года применение этих технологий никак не сказалось на производительности труда. Этот феномен был описан еще 40 лет назад лауреатом Нобелевской премии по экономике Робертом Солоу. Известно его высказывание о том, что «компьютерную эпоху можно увидеть где угодно, кроме статистики производительности», – отмечает Сечин. Возвращаясь к мифу, можно сказать, что «огонь Прометея» в очередной раз манит к себе людей, но пока, увы, не греет.