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Главная / Экономика /

Ожидания 59% молодых ИП не совпали с реальностью ведения бизнеса

Средняя «выживаемость» начинающих предпринимателей – 2,4 года
Дарья Мосолкина
Проблема для молодых ИП состоит не в отсутствии мер поддержки, а в том, что они часто активно действуют на старте, но слабее поддерживают этап становления и роста
Проблема для молодых ИП состоит не в отсутствии мер поддержки, а в том, что они часто активно действуют на старте, но слабее поддерживают этап становления и роста / Алексей Орлов / Ведомости

Ведение бизнеса оказалось куда более сложной задачей, чем представляли себе почти 60% закрывшихся молодых ИП. Такой вывод делают Корпорация МСП (КМСП), «МСП банк», Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Frank RG в совместном исследовании о причинах прекращения работы начинающих предпринимателей. «Ведомости» ознакомились с ним.

Несоответствие ожиданий реальности выразилось в том, что предпринимателям приходилось прикладывать значительно больше усилий и тратить больше времени для успешной работы бизнеса (15% опрошенных), с большим трудом достигать целей по прибыли и масштабированию (9%), а также заниматься рутинными задачами вместо стратегического руководства (7%). Еще 7% отметили, что их представления о налоговом и бухгалтерском учете также не соответствовали реальности.

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