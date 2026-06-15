Ожидания 59% молодых ИП не совпали с реальностью ведения бизнеса

Несоответствие ожиданий реальности выразилось в том, что предпринимателям приходилось прикладывать значительно больше усилий и тратить больше времени для успешной работы бизнеса (15% опрошенных), с большим трудом достигать целей по прибыли и масштабированию (9%), а также заниматься рутинными задачами вместо стратегического руководства (7%). Еще 7% отметили, что их представления о налоговом и бухгалтерском учете также не соответствовали реальности.