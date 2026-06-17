Как разблокировка Ормузского пролива повлияет на рубль, цены на нефть и бюджет

Российские экспортеры пока продолжают заводить на рынок повышенные объемы выручки, полученной благодаря более высоким ценам на нефть весной, отмечают аналитики. Внутренний валютный рынок из-за ограниченного доступа иностранного капитала ориентируется прежде всего на текущее соотношение спроса и предложения валюты, поэтому пока влияние не фиксируется, говорит аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин. В начале года курс, по данным ЦБ, находился в диапазоне 76–78 руб./$, затем резко вырос в марте до 84,84 руб./$. После этого американская валюта начала слабеть к рублю, по итогам апреля курс опустился до 74,9 руб./$, на конец мая он достиг 71 руб./$, а на 17 июня Банк России установил уровень 72,14 руб./$.