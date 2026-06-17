Как разблокировка Ормузского пролива повлияет на рубль, цены на нефть и бюджет

Как разблокировка Ормузского пролива повлияет на рубль, цены на нефть и бюджетРезких колебаний на валютном и нефтяном рынках эксперты не ожидают
Ожидаемая разблокировка Ормузского пролива может стать фактором ослабления рубля, допускают опрошенные «Ведомостями» эксперты. При этом влияние проявляется с задержкой в 1,5–2 месяца, поэтому резких колебаний не стоит ждать. Курс в сочетании с другими факторами начнет движение к 85 руб./$ уже осенью, следует из прогнозов.
Восстановление полноценного движения судов в Ормузском проливе после заключения сделки США и Ирана может занять от нескольких недель до месяца, сказал глава оператора танкерного флота Mitsui O.S.K. Lines Дзетаро Тамура газете Financial Times 16 июня. О том, что сделка согласована, заявил президент США Дональд Трамп 15 июня. Мирное соглашение будет подписано 19 июня в Швейцарии, заявил премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф.
Российские экспортеры пока продолжают заводить на рынок повышенные объемы выручки, полученной благодаря более высоким ценам на нефть весной, отмечают аналитики. Внутренний валютный рынок из-за ограниченного доступа иностранного капитала ориентируется прежде всего на текущее соотношение спроса и предложения валюты, поэтому пока влияние не фиксируется, говорит аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин. В начале года курс, по данным ЦБ, находился в диапазоне 76–78 руб./$, затем резко вырос в марте до 84,84 руб./$. После этого американская валюта начала слабеть к рублю, по итогам апреля курс опустился до 74,9 руб./$, на конец мая он достиг 71 руб./$, а на 17 июня Банк России установил уровень 72,14 руб./$.
Эффект от падения предложения валюты, вызванного возможным снижением цен на нефть, станет заметен не раньше августа, ожидает главный экономист «БКС мир инвестиций» Илья Федоров. В конце лета объем валютных продаж со стороны ненефтегазовых экспортеров сократится, а покупки валюты Минфином начнут оказывать накопительный эффект, указывает Федоров. Рубль может постепенно ослабнуть по мере роста сезонного спроса на валюту во втором полугодии и дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики, утверждает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.
В следующем квартале диапазон курса составит 75–80 руб./$, а по итогам 2026 г. достигнет 83–85 руб./$, полагает директор аналитического департамента ИК «Регион» Валерий Вайсберг. Курс окажется в интервале 80–85 руб./$ в III квартале и 85–90 руб./$ в конце года, считает главный экономист «Т-инвестиций» Софья Донец. Рубль может ослабнуть до 85 руб./$ к декабрю, отмечает директор по макроэкономическому анализу Банка Дом.РФ Жанна Смирнова. Рост до 80–85 руб. к осени ожидает управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Клисенко.
Поддержку рублю сейчас обеспечивают высокие цены на сырье, низкий спрос на валюту для оплаты импорта и вывода капитала, а также высокий уровень ключевой ставки (14,5%), перечисляет Васильев. Жесткая ДКП ограничивает потребительский и инвестиционный спрос, снижает потребность в импорте и делает менее выгодными спекулятивные операции против рубля, поясняет Васильев.
Он добавляет, что экспортерам выгоднее продавать валютную выручку, чем занимать средства в рублях для финансирования текущих расходов.
Высокая цена экспортного сырья увеличивает валютную выручку, в результате вместе с ростом котировок увеличились и объемы сделок экспортных компаний на внутреннем рынке. Крупнейшие экспортеры в мае увеличили продажу валюты на 39,7% до $10,2 млрд с $7,3 млрд в апреле и $2,4 млрд в марте, сообщал ЦБ в Обзоре рисков финансовых рынков.
В июле поддержку рынку обеспечат крупные продажи валюты под уплату НДД за II квартал, когда цены на нефть находились на пиковых уровнях, отмечают эксперты. С начала июля Банк России также сократит объем зеркалирования операций с 4,6 млрд руб. в день, что дополнительно ограничит предложение валюты со стороны регулятора и окажет умеренно негативное влияние на рубль, напоминает Потавин.
Ослабление нефтяных котировок
Эксперты не ожидают и резкого снижения нефтяных цен даже после восстановления судоходства через Ормузский пролив. Полное возобновление маршрутов потребует от одного до двух месяцев, говорят опрошенные «Ведомостями» экономисты.
Даже если движение через Ормузский пролив начнет восстанавливаться во второй половине июня, странам Персидского залива потребуется период вплоть до конца года для увеличения добычи, предупреждает Потавин. Дополнительную поддержку рынку может оказать необходимость пополнения нефтяных резервов стран-импортеров, которые активно использовали их во время конфликта, говорит Федоров.
На этом фоне прогноз по средней цене Brent на III квартал 2026 г. сохраняется на уровне $80/барр., а на IV квартал – $70/барр., считает Федоров. После разблокировки пролива котировки Brent, вероятно, останутся в диапазоне $75–85/барр., говорит Потавин. Совкомбанк закладывает в прогнозы среднюю спотовую цену Brent в III квартале на уровне $88/барр., а среднюю цену Urals – $68/барр. На IV квартал прогноз составляет $80/барр. для Brent и $62/барр. для Urals.
При полном и быстром восстановлении судоходства Brent может краткосрочно опуститься до $65–70/барр., не исключает старший аналитик банка «Синара» Алексей Кокин. Более вероятным сценарием выглядит поэтапная разблокировка пролива, при которой Brent сохранится в диапазоне $75–80/барр. в течение нескольких месяцев, указывает эксперт.
На фоне новостей о мирном соглашении котировки нефти стали опускаться. Стоимость августовского фьючерса на Brent на лондонской бирже ICE упала в ходе торгов 16 июня ниже отметки $80/барр. впервые с 3 марта 2026 г. Локального пика за последний год цены достигли 31 марта, сразу после начала конфликта, тогда Brent стоила $118,57/барр. – это стало максимумом с июня 2022 г. После этого котировки пошли на спад, к 1 июня цена фьючерса на Brent составляла $92,02/барр.
На цены российского сырья конфликт также оказал влияние: если за февраль 2026 г. средний уровень котировок нефти сорта Urals составил $44,59/барр., то уже в марте он вырос до $77/барр., в апреле достиг $94,87/барр., в мае опустился к $86,52/барр., следует из данных Минэкономразвития.
Российская Urals в портах отгрузки торгуется с дисконтом более $20/барр. к другим эталонным сортам на фоне новостей о мирном соглашении – если Вашингтон не продлит разрешение, разрыв в цене может увеличиться, считает управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Клисенко. Дисконт российской нефти к бенчмарку составит $20/барр. в III квартале и $18/барр. в IV квартале, отмечает Васильев.
Влияние на бюджет
Существенного недобора нефтегазовых доходов не ожидается, а возможный рост дефицита бюджета власти смогут компенсировать за счет дополнительных размещений ОФЗ и накопленных остатков Минфина, считает Васильев.
Снижение цен на нефть создает риски для бюджета, при этом по итогам года стоимость российской нефти не опустится ниже цены отсечения в $59/барр., полагает Смирнова. Потери в стоимости Urals за месяц достигли около 30%, однако объем нефтегазовых доходов зависит не только от мировых котировок нефти, но и от объемов экспорта, размера дисконта на российскую нефть и курса рубля, уточнил Потавин.
Риски для исполнения плана по нефтегазовым доходам уже частично реализовались, поскольку бюджет на 2026 г. строился исходя из курса 92 руб./$, отметил Клисенко. Если после открытия пролива цена российской нефти вернется в диапазон $60–65/барр., а текущий курс рубля сохранится, выполнить план по нефтегазовым доходам будет крайне сложно, предупредил Клисенко.
Средняя цена на российскую нефть по итогам года может составить $75–80/барр., что позволит собрать как базовые, так и дополнительные нефтегазовые доходы, допускает Смирнова. Основные бюджетные риски со стороны нефтегазовых поступлений сосредоточены на горизонте 2027–2028 гг., поскольку по мере нормализации ситуации нефть может подешеветь до $50–55/барр. или ниже, предупредила Смирнова. Возможный пересмотр цены отсечения до $50/барр. способен частично смягчить эти риски, добавила она.