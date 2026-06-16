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Главная / Политика /

Ормузский пролив еще нельзя назвать открытым

Иран де-факто снял морскую блокаду, но суда не спешат рисковать
Вероника Котова
Мария Попова
AP Photo
AP Photo

Согласно данным сервиса отслеживания морских судов MarineTraffic, по состоянию на 16 июня навигационная активность в стратегически важной акватории остается ограниченной. Однако появились и первые признаки оживления: танкер Music, ранее заблокированный в Персидском заливе, начал движение в южном направлении.

Большинство крупнотоннажных судов, включая Soufia 1, Harbour Phoenix, Marivan, Ateela 1 и Delice, метки которых отображены на MarineTraffic, по-прежнему находятся в районах портовых терминалов или на якорных стоянках. Их скорость на протяжении суток остается нулевой или минимальной, а координаты практически не меняются, что свидетельствует о выжидательной позиции судовладельцев.

Исключением стал танкер Music (IMO: 9305051) под флагом Багамских Островов. За последние часы судно (длина – 183 м, ширина – 32,2 м) покинуло якорную стоянку, взяло курс 167° и, пройдя через Ормуз, вошло в Оманский залив. Танкер направляется к порту назначения Шинас в Омане, прибытие ожидается 17 июня к 05:00 по московскому времени (UTC+4). Этот выход стал первым заметным транзитным маневром за последние дни.

FT: для возобновления судоходства в Ормузском проливе потребуются недели

Политика / Международные новости

Ормузский пролив был перекрыт в начале марта марта 2026 г. после нападения США и Израиля на Иран. Иранские власти запретили проход связанных с США, Израилем и их союзниками судов, а по некоторым из них были нанесены удары беспилотников, после чего и подавляющее число судов всех стран предпочли воздержаться от прохождения пролива.

Всего на фоне эскалации в районе Ормузского пролива и прилегающих акваторий было зафиксировано около полутора десятков инцидентов с торговыми судами. Наиболее серьезные повреждения получили нефтяные и химические танкеры. Среди них – танкер Skylight, на борту которого после поражения у побережья Омана возник пожар, а экипаж был эвакуирован, и Mkd Vyom, получивший повреждения после удара беспилотника с последующим возгоранием машинного отделения.

Кроме того, сообщалось о повреждении танкера Stena Imperativ в районе Бахрейна после попадания неустановленного боеприпаса. Серьезные повреждения получил и балкер Mayuree Naree под флагом Таиланда, атакованный после выхода из порта ОАЭ: часть экипажа была эвакуирована, несколько моряков числились пропавшими без вести. Инциденты также затронули контейнеровоз ONE Majesty под японским флагом, балкер Star Gwyneth под флагом Маршалловых Островов, а также ряд танкеров и грузовых судов под флагами Панамы и Палау.

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