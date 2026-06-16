Ормузский пролив еще нельзя назвать открытым

Кроме того, сообщалось о повреждении танкера Stena Imperativ в районе Бахрейна после попадания неустановленного боеприпаса. Серьезные повреждения получил и балкер Mayuree Naree под флагом Таиланда, атакованный после выхода из порта ОАЭ: часть экипажа была эвакуирована, несколько моряков числились пропавшими без вести. Инциденты также затронули контейнеровоз ONE Majesty под японским флагом, балкер Star Gwyneth под флагом Маршалловых Островов, а также ряд танкеров и грузовых судов под флагами Панамы и Палау.