Ормузский пролив еще нельзя назвать открытым

Ормузский пролив еще нельзя назвать открытымИран де-факто снял морскую блокаду, но суда не спешат рисковать
Согласно данным сервиса отслеживания морских судов MarineTraffic, по состоянию на 16 июня навигационная активность в стратегически важной акватории остается ограниченной. Однако появились и первые признаки оживления: танкер Music, ранее заблокированный в Персидском заливе, начал движение в южном направлении.
Большинство крупнотоннажных судов, включая Soufia 1, Harbour Phoenix, Marivan, Ateela 1 и Delice, метки которых отображены на MarineTraffic, по-прежнему находятся в районах портовых терминалов или на якорных стоянках. Их скорость на протяжении суток остается нулевой или минимальной, а координаты практически не меняются, что свидетельствует о выжидательной позиции судовладельцев.
Исключением стал танкер Music (IMO: 9305051) под флагом Багамских Островов. За последние часы судно (длина – 183 м, ширина – 32,2 м) покинуло якорную стоянку, взяло курс 167° и, пройдя через Ормуз, вошло в Оманский залив. Танкер направляется к порту назначения Шинас в Омане, прибытие ожидается 17 июня к 05:00 по московскому времени (UTC+4). Этот выход стал первым заметным транзитным маневром за последние дни.
Ормузский пролив был перекрыт в начале марта марта 2026 г. после нападения США и Израиля на Иран. Иранские власти запретили проход связанных с США, Израилем и их союзниками судов, а по некоторым из них были нанесены удары беспилотников, после чего и подавляющее число судов всех стран предпочли воздержаться от прохождения пролива.
Всего на фоне эскалации в районе Ормузского пролива и прилегающих акваторий было зафиксировано около полутора десятков инцидентов с торговыми судами. Наиболее серьезные повреждения получили нефтяные и химические танкеры. Среди них – танкер Skylight, на борту которого после поражения у побережья Омана возник пожар, а экипаж был эвакуирован, и Mkd Vyom, получивший повреждения после удара беспилотника с последующим возгоранием машинного отделения.
Кроме того, сообщалось о повреждении танкера Stena Imperativ в районе Бахрейна после попадания неустановленного боеприпаса. Серьезные повреждения получил и балкер Mayuree Naree под флагом Таиланда, атакованный после выхода из порта ОАЭ: часть экипажа была эвакуирована, несколько моряков числились пропавшими без вести. Инциденты также затронули контейнеровоз ONE Majesty под японским флагом, балкер Star Gwyneth под флагом Маршалловых Островов, а также ряд танкеров и грузовых судов под флагами Панамы и Палау.