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Главная / Политика /

FT: для возобновления судоходства в Ормузском проливе потребуются недели

Ведомости

Восстановление полноценного движения судов в Ормузском проливе после заключения сделки США и Ирана может занять от нескольких недель до месяца, сообщил Financial Times глава крупнейшего в мире оператора танкерного флота Mitsui O.S.K. Lines Дзетаро Тамура.

«Разумно предположить, что на это потребуется как минимум несколько недель, если не месяц», – сказал он.

По словам Тамуры, компании, занимающиеся судоходством в этой акватории, не торопятся возвращаться к обычному режиму движения. Глава оператора подчеркнул, что они будут ожидать подтверждения безопасности прохода через Ормузский пролив. Как пишет FT, в районе акватории все еще находятся сотни судов.

16 июня агентство Fars сообщило, что первые иранские суда начали проходить через зону морской блокады США в Ормузском проливе после того, как Вашингтон отменил ее. По данным издания, танкер VLCC плывет из открытых вод в сторону иранских портов и уже прошел через зону блокады. Еще одно судно, перевозящее корма для скота, также движется в сторону Исламской Республики, проходя через блокадную линию.

15 июня президент США Дональд Трамп сообщил, что в акватории возобновляется свободное движение судов. Он отметил, что многие танкеры в проливе загружены нефтью, они двигаются по южному «шоссе», которое совершенно безопасно.

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