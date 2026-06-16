FT: для возобновления судоходства в Ормузском проливе потребуются недели

16 июня агентство Fars сообщило, что первые иранские суда начали проходить через зону морской блокады США в Ормузском проливе после того, как Вашингтон отменил ее. По данным издания, танкер VLCC плывет из открытых вод в сторону иранских портов и уже прошел через зону блокады. Еще одно судно, перевозящее корма для скота, также движется в сторону Исламской Республики, проходя через блокадную линию.