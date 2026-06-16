Fars: иранские суда начали проходить через зону блокады США в Ормузском проливе

15 июня президент США Дональд Трамп сообщил об окончании согласования сделки по мирному урегулированию с Ираном и заявил о возобновлении движения судов в Ормузском проливе. По его словам, многие из них загружены нефтью, они двигаются по южному «шоссе», которое совершенно безопасно. Тогда же Fars со ссылкой на источник писало, что Тегеран согласится на бесплатный проход судов через Ормузский пролив в течение 60 дней в рамках готовящегося меморандума с США. По данным агентства, в последние часы переговоров в текст документа были внесены изменения, касающиеся статуса Ормузского пролива и порядка его использования.