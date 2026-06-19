Ученые РАНХиГС оценили влияние детских пособий на снижение неравенства

Ученые РАНХиГС оценили влияние детских пособий на снижение неравенстваРеформы 2020–2023 годов значимо повысили их вклад в уменьшение индекса Джини
Реформа федеральной системы детских пособий с 2020 по 2023 г. значимо повысила их вклад в снижение доходного неравенства в России. К такому выводу пришли авторы исследования «Помогут ли детские пособия снизить неравенство доходов в России? Микросимуляционный анализ», старшие научные сотрудники Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Марина Карцева и Полина Кузнецова.
Экономисты РАНХиГС проанализировали, как менялся с 2013 г. коэффициент Джини, который отражает отклонение распределения доходов среди населения от равномерного, а также коэффициент фондов – соотношение между средним уровнем благосостояния 10% населения с самыми высокими доходами и 10% населения с самыми низкими. В основе анализа данные из доклада «Выборочное наблюдение доходов населения и участия в социальных программах» Росстата за 2024 г.