Ученые РАНХиГС оценили влияние детских пособий на снижение неравенства

Экономисты РАНХиГС проанализировали, как менялся с 2013 г. коэффициент Джини, который отражает отклонение распределения доходов среди населения от равномерного, а также коэффициент фондов – соотношение между средним уровнем благосостояния 10% населения с самыми высокими доходами и 10% населения с самыми низкими. В основе анализа данные из доклада «Выборочное наблюдение доходов населения и участия в социальных программах» Росстата за 2024 г.