Кабмин определил критерии систематического выполнения заказов через платформы

Правительство установило критерии систематического и продолжительного выполнения работ через платформы. Операторы площадок будут обязаны ограничивать выполнение заказов исполнителем (им может быть самозанятый или индивидуальный предприниматель) для одного заказчика-юрлица, если общее количество часов работы превышает 60 часов в месяц непрерывно в течение полугода. Это следует из подписанного в среду постановления кабмина. Документ вступает в силу с 1 октября, как и профильный закон. Речь о платформах, через которые компании привлекают исполнителей на конкретную задачу, подработку (например, «Avito подработка», «Яндекс смена» и т. п.).