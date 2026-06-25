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Главная / Экономика /

Кабмин определил критерии систематического выполнения заказов через платформы

Операторы площадок будут обязаны отслеживать количество часов, затраченных на выполнение услуги у одного юрлица
Анастасия Бойко
Ксения Котченко
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Правительство установило критерии систематического и продолжительного выполнения работ через платформы. Операторы площадок будут обязаны ограничивать выполнение заказов исполнителем (им может быть самозанятый или индивидуальный предприниматель) для одного заказчика-юрлица, если общее количество часов работы превышает 60 часов в месяц непрерывно в течение полугода. Это следует из подписанного в среду постановления кабмина. Документ вступает в силу с 1 октября, как и профильный закон. Речь о платформах, через которые компании привлекают исполнителей на конкретную задачу, подработку (например, «Avito подработка», «Яндекс смена» и т. п.).

Обязанность платформ ограничивать систематическую работу платформенных занятых (оформленных по договору ГПХ, а не Трудовому кодексу) прописана в законе об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики. Там же отмечается, что кабмин вправе установить критерии такой работы в отдельных сферах.

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