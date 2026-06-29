Экономисты Сбербанка предложили сделать бюджетное правило рублевым

Механизм бюджетного правила следует пересмотреть, так как он теряет актуальность по мере снижения доли нефтегазовых доходов (НГД) в федеральном бюджете, а его роль в стабилизации курса становится менее значительной, рассказал в интервью «Ведомостям» директор Центра макроэкономических исследований (ЦМИ) Сбербанка Александр Исаков. Экономист предлагает перейти к «национальному бюджетному правилу», при котором все бюджетные резервы будут храниться исключительно в рублях. При этом фундамент правила – ориентир по предельной величине расходов – необходимо сохранить.