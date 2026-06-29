Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
RTSI934,35-0,62%RGBI114,05+0,87%CNY Бирж.11,489+2,86%IMOEX2 285,61+1,26%RGBITR758,58+0,95%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Экономика /

Экономисты Сбербанка предложили сделать бюджетное правило рублевым

Также по мере диверсификации экспорта операции можно привязать к более широкому индексу
Анастасия Бойко
Ксения Котченко
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Механизм бюджетного правила следует пересмотреть, так как он теряет актуальность по мере снижения доли нефтегазовых доходов (НГД) в федеральном бюджете, а его роль в стабилизации курса становится менее значительной, рассказал в интервью «Ведомостям» директор Центра макроэкономических исследований (ЦМИ) Сбербанка Александр Исаков. Экономист предлагает перейти к «национальному бюджетному правилу», при котором все бюджетные резервы будут храниться исключительно в рублях. При этом фундамент правила – ориентир по предельной величине расходов – необходимо сохранить.

Сейчас власти обсуждают корректировку цены отсечения по бюджетному правилу, так как действующий порог ($59 за баррель) не способствует пополнению фонда национального благосостояния (ФНБ). На 1 июня объем ликвидных активов ФНБ составил 3,4 трлн руб. (1,5% ВВП, прогнозируемого на 2026 г.).

Вы видите 8% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её