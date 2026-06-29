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Главная / Экономика /

В «Сбере» ожидают «хвост» нефтяного спроса после конфликта на Ближнем Востоке

Странам предстоит восполнить запасы, что обеспечит дефицит на рынке нефти
Ульяна Сморчкова
Василий Милькин
Анастасия Бойко
Drone Base / REUTERS
Drone Base / REUTERS

Основным следствием конфликта на Ближнем Востоке стало разрушение спроса в экономиках с ограниченным доступом к капиталу и снижение нефтяных запасов крупных игроков, рассказал «Ведомостям» директор Центра макроэкономических исследований (ЦМИ) Сбербанка Александр Исаков. Странам предстоит пополнить резервы, поэтому ожидается «хвост» нефтяного спроса.

«Запасы в хабе Кушинг (главный нефтяной хаб США. – «Ведомости») упали до физического минимума, и на их пополнение уйдут годы. Китай сократил импорт на 5 млн баррелей в сутки, и ему также предстоит цикл восстановления корпоративных и суверенных запасов», – отмечает Исаков. Это обеспечит дефицит на рынке нефти во второй половине 2026 г. и части 2027-го, цена Brent в следующие полтора года останется на уровне примерно $75–80, ожидает эксперт. Динамику цен на нефть, по словам Исакова, удачно описывает фраза «Rise like a rocket fall like a feather» (взлетай как ракета, падай как перышко. – «Ведомости»).

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