Российская экономика с начала года вошла в фазу замедления. Снижение инвестиций на 14% сложно объяснить исключительно календарным и сезонным фактором, считает старший управляющий директор, руководитель Центра макроэкономических исследований Сбербанка Александр Исаков. По его мнению, в значительной степени на это влияли жесткие кредитные условия и крепкий рубль. Рецептом восстановления инвестиционного цикла может быть в переход к «национальному бюджетному правилу», считает экономист. Отказ Минфина от валютных закупок в пользу сохранения рублевых резервов, по мнению Исакова, повысит доходность от их управления, сбалансирует бюджетную политику и валютный рынок. Это развяжет руки ЦБ для более гибкого снижения ставки, что критически важно для перехода к новому темпу экономического роста, драйвером которого в перспективе станут технологии искусственного интеллекта (ИИ), считает он.