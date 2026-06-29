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Главная / Экономика / Интервью /

Александр Исаков: «Роль валютной части бюджетного правила может быть переосмыслена»

Руководитель ЦМИ «Сбера» – о причинах замедления экономики, корректировке бюджетного правила и роли ИИ в восстановлении деловой активности
Анастасия Бойко
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Российская экономика с начала года вошла в фазу замедления. Снижение инвестиций на 14% сложно объяснить исключительно календарным и сезонным фактором, считает старший управляющий директор, руководитель Центра макроэкономических исследований Сбербанка Александр Исаков. По его мнению, в значительной степени на это влияли жесткие кредитные условия и крепкий рубль. Рецептом восстановления инвестиционного цикла может быть в переход к «национальному бюджетному правилу», считает экономист. Отказ Минфина от валютных закупок в пользу сохранения рублевых резервов, по мнению Исакова, повысит доходность от их управления, сбалансирует бюджетную политику и валютный рынок. Это развяжет руки ЦБ для более гибкого снижения ставки, что критически важно для перехода к новому темпу экономического роста, драйвером которого в перспективе станут технологии искусственного интеллекта (ИИ), считает он.

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