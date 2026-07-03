Экономисты ожидают повышения траектории ключевой ставки до 10–12% в 2027 году

Кроме того, экономисты не исключают и пересмотр прогноза на текущий год. Банк России может поднять границы диапазона средней ключевой ставки в 2026 г. на 0,1–0,2 п. п., показав тем самым возможность длительной паузы в смягчении ДКП, полагает Вайсберг. Среднегодовой диапазон в июльском прогнозе окажется близко к 14,4–14,9% (сейчас составляет 14–14,5%. – «Ведомости»), считает Куликов. По его словам, такой вариант подразумевает возможность «небольшого смягчения, возможность неизменной до конца года ставки и даже не исключает минимального повышения». Полевой ожидает пересмотра на текущий год до 14,25–14,75%. Прогноз по ставке на этот год будет зависеть от развития ситуации с топливным кризисом, считает Федоров. «Видимо, в следующий год войдем со ставкой на уровне 13,5%», – подчеркивает он.