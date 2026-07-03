Экономисты ожидают повышения траектории ключевой ставки до 10–12% в 2027 году

Экономисты ожидают повышения траектории ключевой ставки до 10–12% в 2027 годуОжидания регулятора сместились «чуть вверх», рассказала Эльвира Набиуллина
Траектория ключевой ставки на будущий год может увеличиться с текущих 8–10% до 10–12%, считают шесть из восьми опрошенных «Ведомостями» аналитиков. Глава Банка России Эльвира Набиуллина в кулуарах Финконгресса подтвердила пересмотр вверх траектории «ключа» в будущем июльском среднесрочном прогнозе на 2027 г. «Ожидания по траектории ключевой ставки сместились чуть вверх. Но на это влияет и будущая оценка риск-премий, в том числе определенность и неопределенность бюджетной политики», – сказала она.
Советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов уточнил журналистам, что пока рано говорить о каких-то конкретных значениях диапазона. Он также добавил, что новые данные по бюджетной политике ЦБ учтет в октябре после внесения бюджетного пакета правительством. В начале июня министр финансов Антон Силуанов уточнил, что нулевой структурный баланс будет достигнут только к 2029 г., а не в 2026 г., как планировалось ранее (это означает, что расходы будут выше, чем сумма базовых нефтегазовых доходов и ненефтегазовых доходов бюджета за вычетом трат на обслуживание госдолга). Дефицит бюджета в этом году может оказаться выше запланированного (3,78 трлн руб.), допускал Силуанов.
Апрельский прогноз ЦБ по ставке базировался на предпосылке о соблюдении нулевого баланса в следующую трехлетку, напоминает главный экономист ВТБ Родион Латыпов. Сдвиг расходов относительно параметров бюджетного правила требует от регулятора корректировки – она будет зависеть от величины предположительного отклонения баланса от нуля, говорит Латыпов. «В этом очень большая неопределенность. Например, если структурный первичный дефицит на следующую трехлетку будет порядка 1,5% ВВП в год, то среднесрочная траектория будет примерно на 2 процентных пункта (п. п.) выше. Если сейчас прогноз на 2027 г. ключевой ставки – 8–10%, то 10–12% может быть вполне правдоподобным числом», – полагает он.
Диапазон 10–12% на будущий год ожидают также главный экономист «Т-инвестиций» Софья Донец, директор по инвестициям АО «Астра управление активами» Дмитрий Полевой, главный экономист «БКС мир инвестиций» Илья Федоров, а также экономист Виктор Тунев. Директор аналитического департамента ИК «Регион» Валерий Вайсберг также считает, что сдвиг вверх будет значительным – не менее 2 п. п.
Начальник центра рыночных стратегий Газпромбанка Егор Сусин ожидает среднюю ставку в следующем году в районе 11–13%. «По моим ощущениям, рынок и до этого не до конца верил в диапазон 8–10%»,– заключает он. Более широкий диапазон на 2027 г. прогнозирует старший директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов. По его мнению, он может составить 9,5–12,5%.
Полевой считает повышение прогноза до 10–12% существенным, так как прежний предполагал снижение ставки до 7,5–8,5% к концу 2027 г., но теперь скорее можно ожидать 11–13% на конец следующего года. Это влияет в том числе на инвестпланы компаний и рынок ОФЗ, подчеркивает он.
«Повышение прогноза на следующий год закономерно – для достижения средней ставки на уровне 8% ее снижение уже в этом году должно быть более агрессивным, а ЦБ исключает это в коммуникации», – указывает Донец. По ее словам, сценарий более радикального пересмотра прогноза, например до 13–15%, менее вероятен, однако при его реализации это «было бы плохой новостью для рынка».
Основные корректировки прогноза следует ждать осенью (заседание ЦБ запланировано 23 октября. – «Ведомости»), когда будет опубликован бюджет на будущую трехлетку и будет понятна ситуация на топливном рынке, а также вторичный эффект от повышения тарифов, отмечает Сусин.
Кроме того, экономисты не исключают и пересмотр прогноза на текущий год. Банк России может поднять границы диапазона средней ключевой ставки в 2026 г. на 0,1–0,2 п. п., показав тем самым возможность длительной паузы в смягчении ДКП, полагает Вайсберг. Среднегодовой диапазон в июльском прогнозе окажется близко к 14,4–14,9% (сейчас составляет 14–14,5%. – «Ведомости»), считает Куликов. По его словам, такой вариант подразумевает возможность «небольшого смягчения, возможность неизменной до конца года ставки и даже не исключает минимального повышения». Полевой ожидает пересмотра на текущий год до 14,25–14,75%. Прогноз по ставке на этот год будет зависеть от развития ситуации с топливным кризисом, считает Федоров. «Видимо, в следующий год войдем со ставкой на уровне 13,5%», – подчеркивает он.
Планы на ставку
ЦБ предупреждал о вероятности пересмотра прогноза в резюме обсуждения ключевой ставки, отмечая, что он связан с реализацией нескольких проинфляционных рисков. Ключевой – изменения бюджетной политики и перенос сроков возврата к нулевому первичному структурному дефициту. Повышенные траты со стороны государства приведут к усилению инфляционного давления при ограниченных физических ресурсах, в том числе трудовых, если его не балансирует снижение динамики других компонентов внутреннего спроса, отмечал ЦБ. Дополнительным проинфляционным фактором может стать расширение программ льготного кредитования, ослабляющее влияние жестких денежно-кредитных условий на спрос, указано в резюме.
Еще один значимый риск для цен – временное сокращение производства моторного топлива и рост цен на бензин и дизель, отмечали участники заседания. Эти факторы могут оказать продолжительное влияние на инфляцию, которое транслируется в цены других товаров и услуг через транспортные и производственные издержки, говорится в резюме. Население и компании воспринимают бензин как важный товар-маркер, рост цен на него может влиять на инфляционные ожидания, добавляет ЦБ. «Участники обсуждения согласились, что развитие ситуации на топливном рынке и масштаб вторичных эффектов будут учитываться при принятии дальнейших решений по ДКП», – подчеркивал регулятор.
Комментируя в кулуарах Финконгресса ситуацию с ценами на бензин, Набиуллина отметила, что Центробанк исходит из временного характера ситуации на топливном рынке и пока не видит вторичных инфляционных эффектов от произошедшего скачка цен, в том числе через инфляционные ожидания. При этом окончательные выводы будут сделаны после июльских опросов населения и бизнеса, подчеркнула она.
Цены на бензин в России за неделю с 23 по 29 июня увеличились на 1,6% после 3% роста неделей ранее, сообщил накануне Росстат. Рост зафиксирован в 82 субъектах РФ, максимальный – в Севастополе (+30%).