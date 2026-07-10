Авансирование закупок государства и госкомпаний снизилось на 23% в I полугодии

Авансирование закупок государства и госкомпаний снизилось на 23% в I полугодииОдновременно сумма таких контрактов упала почти на 49% по сравнению с январем – июнем 2025 года
Количество закупок, предполагающих аванс для поставщика, в первом полугодии сократилось на 23% по сравнению с результатом аналогичного периода прошлого года – с 43 250 до 33 386 при одновременном росте их общего объема (как с частичной предоплатой, так и без), следует из анализа «Контур.Закупок», с которым ознакомились «Ведомости». Для оценки использовались агрегированные данные с восьми электронных торговых площадок по контрактам в рамках законов 44-ФЗ и 223-ФЗ, которые регулируют закупки госорганов и госкомпаний соответственно.
Тенденция на сокращение количества авансируемых контрактов прослеживается не первый год. В первом полугодии 2023 г. их число составило 51 748, а за весь 2024 год – 45 575. Кроме того, почти наполовину (49%) сократилась и общая сумма таких закупок. Если в первом полугодии 2025 г. она составляла 4,2 трлн руб., то за первые шесть месяцев текущего года – 2,1 трлн. При этом такая динамика во многом результат высокой базы прошлого года. В первом полугодии 2023 г. и 2024 г. сумма составила 2,7 трлн и 2,3 трлн руб. соответственно.