Авансирование закупок государства и госкомпаний снизилось на 23% в I полугодии

Тенденция на сокращение количества авансируемых контрактов прослеживается не первый год. В первом полугодии 2023 г. их число составило 51 748, а за весь 2024 год – 45 575. Кроме того, почти наполовину (49%) сократилась и общая сумма таких закупок. Если в первом полугодии 2025 г. она составляла 4,2 трлн руб., то за первые шесть месяцев текущего года – 2,1 трлн. При этом такая динамика во многом результат высокой базы прошлого года. В первом полугодии 2023 г. и 2024 г. сумма составила 2,7 трлн и 2,3 трлн руб. соответственно.