Кабмин поддержал законопроект об упрощении процедуры госзакупок

Внесенный в Госдуму законопроект об изменении правил закупок напрямую связан с запросами региональных заказчиков, которым сегодня не хватает оперативности в этом вопросе, говорит советник ректора РГСУ Константин Поздняков. Повышение порога для электронного запроса котировок до 20 млн руб. ускорит проведение закупок средней ценовой категории – эта процедура не требует полноценных торгов и позволяет быстро определить поставщика по минимальной цене, поясняет он. Увеличение лимита для контрактов с малым и средним бизнесом с 20 млн до 30 млн руб. откроет небольшим компаниям доступ к более крупным государственным проектам и усилит конкуренцию в регионах, считает Поздняков. Кроме того, возможность замены предметов закупок на продукцию с аналогичными характеристиками должна снять проблему срыва контрактов в ситуациях, когда первоначально заявленный товар исчезает с рынка, добавляет он.