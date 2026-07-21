Кабмин поддержал законопроект об упрощении процедуры госзакупок

Кабмин поддержал законопроект об упрощении процедуры госзакупокДокумент рассмотрит Госдума в первом чтении 21 июля
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности на заседании 20 июля одобрила проект поправок в закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – 44-ФЗ), упрощающих проведение госзакупок. Об этом «Ведомостям» рассказал источник, участвующий в обсуждении, информацию подтвердил собеседник, близкий к правительству. Документ подготовлен группой сенаторов и депутатов, в числе которых председатели обеих палат парламента – Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко. По итогу заседания комиссии правительство поддержало законопроект при условии доработки ко второму чтению, пояснил источник. Замечания не носят концептуального характера, пояснил собеседник. Документ планируется к рассмотрению в первом чтении в Госдуме 21 июля, следует из информации на сайте обеспечения законодательной деятельности.
Законопроектом, в частности, предлагается повысить до конца 2027 г. предельный размер начальной максимальной цены контракта для проведения электронного запроса котировок до 20 млн руб. (сейчас по закону составляет 10 млн руб.), а также увеличить ее лимит для контрактов с МСП с 20 млн до 30 млн руб. Таким образом, под упрощенный порядок проведения закупок подпадет большее количество контрактов.
Кроме того, документом вводится возможность замены товаров на другие с аналогичными характеристиками (в том числе для закупок у единственного поставщика), а также изменение страны происхождения продукции при условии «соблюдения защитных мер в отношении российских товаров». Также документ наделяет Минфин правом давать обязательные разъяснения по вопросам применения норм законодательства о контрактной системе «в целях пояснения их содержания». Участники закупок должны будут руководствоваться ими в своей работе, указано в документе.
Кроме того, законопроект расширяет право заказчика и исполнителя на изменение цены контракта не более чем на 10% при сохранении других его существенных условий и предусматривает сокращение срока согласования с уполномоченными органами отдельных видов закупок.
«Ведомости» отправили запрос представителю аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко и представителю Минфина.
Согласно информации из сводного отчета Минфина о мониторинге закупок за 2025 г., наибольший их объем приходится на регионы и муниципалитеты – 26% (24 338) и 66,8% (62 475) соответственно. Федеральные закупки составляют лишь 7,1% от общего объема (6671 процедура).
По информации замглавы Минпромторга РФ Алексея Матушанского, по итогам 2025 г. общий объем закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ (регулирует порядок заключения контрактов компаниями с госучастием) составил 6,1 трлн руб., из которых 4,6 трлн руб. пришлось на продукцию российских производителей.
Преимущества и риски упрощения закупок
Эта инициатива крайне необходима, поскольку существующие процедуры государственных закупок избыточно жесткие для быстро меняющейся ситуации в обществе, считает директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. Существующая информационная система позволяет адекватно прослеживать и контрагента как такового, и его опыт, и характеристики товаров, поэтому появляется возможность упрощения этих процедур, поясняет он. По его словам, необходимость таких изменений связана с проведением специальной военной операции, которая требует более оперативного и неординарного решения проблем.
Для целого ряда процедур установлены разные уровни начальной (максимальной) цены контракта, причем цены установлены в абсолютных значениях, отмечает Климанов. По его мнению, в условиях накопившейся инфляции разумно повысить порог и периодически его пересматривать. Повышение стоимостных лимитов обусловлено прежде всего изменением экономических условий и ростом стоимости товаров, работ и услуг, соглашается руководитель направления публичных закупок и обязательных торгов Kulik & Partners Law.Economics Дмитрий Павловский. Без соответствующей корректировки все меньшее количество закупок может проводиться через упрощенные процедуры, что увеличивает их сроки и административную нагрузку как на заказчиков, так и на участников рынка, отмечает он.
Предложенные изменения вводятся для снижения операционной нагрузки и ускорения процесса закупок, говорит эксперт проекта «Контур.Закупки» Евгения Сергиенко. Наряду с повышением оперативности нормы одновременно создают риски для прозрачности и объективности закупок, полагает она. «Не исключено, что может потребоваться усиление контроля, включая внеплановые проверки и введение санкций за злоупотребления вышеуказанными полномочиями. Также будет необходима прозрачная статистика по использованию упрощенных процедур. К сожалению, все это с высокой вероятностью приведет к росту административной нагрузки», – отмечает эксперт.
При этом предусмотренные законопроектом единые официальные разъяснения могут снизить риск разночтений норм 44-ФЗ и связанных с ним нормативно-правовых актов, а также уменьшить вероятность ошибок со стороны заказчиков, добавляет Сергиенко.
Внесенный в Госдуму законопроект об изменении правил закупок напрямую связан с запросами региональных заказчиков, которым сегодня не хватает оперативности в этом вопросе, говорит советник ректора РГСУ Константин Поздняков. Повышение порога для электронного запроса котировок до 20 млн руб. ускорит проведение закупок средней ценовой категории – эта процедура не требует полноценных торгов и позволяет быстро определить поставщика по минимальной цене, поясняет он. Увеличение лимита для контрактов с малым и средним бизнесом с 20 млн до 30 млн руб. откроет небольшим компаниям доступ к более крупным государственным проектам и усилит конкуренцию в регионах, считает Поздняков. Кроме того, возможность замены предметов закупок на продукцию с аналогичными характеристиками должна снять проблему срыва контрактов в ситуациях, когда первоначально заявленный товар исчезает с рынка, добавляет он.
Климанов указывает и на риски упрощения процедур. Например, это может привести к снижению качества поставляемой продукции или удлинению сроков поставки, поясняет эксперт. Упрощение закупочных правил всегда вызывает вопросы о сохранении прозрачности и конкуренции, отмечает Поздняков. «Результативность закупочной системы определяется качеством контроля, а не количеством бюрократических барьеров, поэтому либерализация процедур должна идти параллельно с усилением мониторинга со стороны надзорных органов», – заключает эксперт.