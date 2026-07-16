Сенаторы предложили поправки в закон о госзакупках в защиту поставщиков

Нарушения при проведении закупок, особенно на муниципальном уровне, – это массовая история, согласен Жарский. Наиболее частое нарушение – дробление контрактов или, напротив, их искусственное укрупнение, указывает юрист. В первом случае заказчик получает возможность закупки у единственного поставщика без проведения конкурентной процедуры, во втором – заключить контракт на поставку несвязанных товаров и услуг в рамках одной процедуры. И в обоих случаях риски применения односторонней реституции очень высоки. «И проблема как раз в том, что часто заказчик отлично отдает себе в этом отчет и может намеренно злоупотреблять правом, понимая, что для него это даже выгодно», – указывает эксперт. Закон де-юре открывает окно возможностей для злоупотреблений заказчиками.